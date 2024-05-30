 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

5 مجازر جديدة في غزة وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 36224

مجازر جديدة في القطاع
استمرار المجازر المرتكبة في قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36224، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 81777 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 53 مواطنا، وإصابة 357 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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