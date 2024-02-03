السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

5 ملايين دولار من الإمارات لدعم أهالي غزة

نازحون من الدمار الذي خلفته حرب الإبادة الجماعية في غزة
نازحون من الدمار الذي خلفته حرب الإبادة الجماعية في غزة
أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان تخصيص 5 ملايين دولار لدعم جهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ.اضافة اعلان

وأكد "بن زايد" حرص دولة الإمارات على دعم العمليات الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة في القطاع، ومساندة سيغريد كاغ في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.

وكان "بن زايد" قد التقى أمس الجمعة بكاغ التي تقوم بزيارة للإمارات، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الإماراتي مع مفوض وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني سبل دعم الوكالة لاستمرار مهامها في غزة، وبخاصة بعد وقف عدة دول مانحة دعمها لها، ما قد يضطر "الأونروا" إلى وقف عملياتها في القطاع حتى نهاية شباط/ فبراير الحالي.

وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على "إسرائيل"، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني". (RT)
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