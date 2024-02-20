الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

5260 طالبا فلسطينيا استُشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

5260 طالبا فلسطينيا استُشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة
5260 طالبا فلسطينيا استُشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن 5260 طالبا فلسطينيا استشهدوا و8985 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5213، والذين أصيبوا إلى 8691، فيما استشهد في الضفة 47 طالبا وأصيب 294 آخرون، إضافة إلى اعتقال 94.


وأشارت إلى أن 251 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 846 آخرون بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب ستة بجروح واعتقل أكثر من 73 في الضفة الغربية المحتلة.


وأضافت، أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لأضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، وتم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.


وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية ويواجهون ظروفا صحية صعبة.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الاحتلال يعتقل 7120 فلسطينيا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

الاحتلال يعتقل 7120 فلسطينيا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

منذ2 ساعة
فلسطنيون ينقلون جثامين شهداء إلى مستشفى النجار برفح جنوبي قطاع غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

07 شباط 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

19 مجزرة يرتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة

27 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمبنى دمره القصف الإسرائيلي في مخيم خان يونس للاجئين

الاحتلال يستمر باستهداف مراكز إيواء النازحين بخان يونس

25 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
علم السعودية

السعودية: الاحتلال لا نية لديه بالسلام

منذ 12 دقيقة
541746

منظمة إسرائيلية: انتهاكات تل أبيب بحق معتقلين فلسطينيين "انتقام"

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_83c7413bb54d121ebaf3eeda0f422f4f

حماس: وفد من الحركة برئاسة هنية يصل القاهرة

منذ1 ساعة
جثامين شهداء في قطاع غزة

عشرات الشهداء والجرحى باليوم الـ137 من حرب الإبادة على غزة

منذ1 ساعة
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)

هنية يصل القاهرة لبحث الأوضاع السياسية والميدانية في غزة

منذ1 ساعة
الشهيد يوسف "أبو شعر كيرلي وأبيضاني وحلو"

الاحتلال يعتقل والد الشهيد يوسف “أبو شعر كيرلي” بخان يونس

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اعتياد الحرب أسوأ من الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

مدرسة الحيوان

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نتائج الشركات في 2023

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاستدارة في التصريحات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

ليحفظ كل صادق وطنه

سميح المعايطة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (1 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

رفح.. ومجزرة كبرى

زيدون الحديد |اليوم

في غزة حرب بين الحقد والحق

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ18 ساعة
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

العالم وغزة

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy
 
 