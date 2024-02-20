5260 طالبا فلسطينيا استُشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن 5260 طالبا فلسطينيا استشهدوا و8985 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية.

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وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5213، والذين أصيبوا إلى 8691، فيما استشهد في الضفة 47 طالبا وأصيب 294 آخرون، إضافة إلى اعتقال 94.



وأشارت إلى أن 251 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 846 آخرون بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب ستة بجروح واعتقل أكثر من 73 في الضفة الغربية المحتلة.



وأضافت، أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لأضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، وتم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.



وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

