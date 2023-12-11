56 عاماً على تأسيس الجبهة الشعبية.. النكسة تلد مقاومة جديدة

يرتبط تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تموز/ يوليو 1967 بـ "إقليم فلسطين " في حركة القوميين العرب ، الذي كان قد بدأ، منذ مطلع الستينيات، يشجع أعضاءه على الالتحاق بالكليات الحربية في كل من مصر وسوريا والعراق.

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وفي نهاية سنة 1964، انطلق النشاط العسكري لـ "إقليم فلسطين" وسقط أول الشهداء، وهو خالد أبو عيشة ، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1964. ثم صار "إقليم فلسطين" ينفّذ عملياته العسكرية عبر مجموعات "أبطال العودة "، التي ضمت مناضلين من حركة القوميين العرب ومن جيش التحرير الفلسطيني ، أو عبر التنظيم الفدائي الذي شكّله الإقليم باسم "شباب الثأر ". بيد أن تلك العمليات ظلت محدودة ولا يُعلن عنها غالباً، وذلك تجنباً لتوريط مصر وسوريا في حرب مع إسرائيل ليستا مستعدتين لها، وهو ما عبّر عنه شعار "فوق الصفر وتحت التوريط".





شهيد الجبهة الأول "خالد أبو عيشة"





التأسيس

في أعقاب حرب حزيران / يونيو 1967، اتخذت اللجنة التنفيذية لحركة القوميين العرب قراراً بأن يشق "إقليم فلسطين" طريقه في الكفاح المسلح، فشرع، منذ مطلع آب/ أغسطس، في القيام بعمليات عسكرية في قطاع غزة في إطار "طلائع المقاومة الشعبية "، كما تمّ إنشاء خمس قيادات عسكرية محلية في الضفة الغربية مرتبطة بقيادة ميدانية في رام الله على رأسها مصطفى الزبري (أبو علي مصطفى).





أبو علي مصطفى

في 11 كانون الأول/ ديسمبر، أُعلن تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باندماج ثلاث منظمات فدائية، هي: " شباب الثأر"، و" أبطال العودة"، و"جبهة التحرير الفلسطينية "، التي تأسست، في سنة 1964، بقيادة الضابط الفلسطيني السابق في الجيش السوري أحمد جبريل .

في بيانها التأسيسي، أكدت الجبهة الشعبية أن هزيمة الجيوش العربية في حزيران مثّلت "بداية مرحلة جديدة من العمل الثوري تباشر فيه الجماهير دورها القيادي والمسؤول في مقارعة الإمبريالية والصهيونية بسلاح العنف الثوري.





نكسة حزيران

شيئاً فشيئاً، صارت الجبهة الشعبية تنحو منحى يسارياً واضحاً، وتضفي طابعاً اجتماعياً على النضال الوطني. وتكرّس انعطافها اليساري هذا لدى انعقاد مؤتمرها الأول، في آب/ أغسطس 1968، الذي أعلنت فيه انحيازها الواضح إلى "إيديولوجية البروليتاريا".

وفي المؤتمر الثاني الذي عقدته في شباط/ فبراير 1969، تبنت الجبهة الشعبية، استناداً إلى كتابات ماو تسي تونغ والجنرال الفيتنامي فو نجوين جياب ، "صيغة" من صيغ "الماركسية الآسيوية" التي تركّز على أولوية الكفاح المسلح على النضال السياسي، وحددت أعداء الثورة الفلسطينية "في إسرائيل والحركة الصهيونية العالمية والإمبريالية العالمية والرجعية العربية"، وأكدت ترابط النضال الفلسطيني مع النضال التحرري العربي، ودعت إلى تحالف الثورة الفلسطينية مع حركة التحرر الوطني في فيتنام ، ومع الوضع الثوري في كوبا وكوريا الشمالية ، ومع جميع حركات التحرر المناهضة للإمبريالية.





كما اعتبرت نفسها "فصيلة طليعية متقدمة للطبقة العاملة الفلسطينية، ولعموم الكادحين الفلسطينيين، تناضل مع الفصائل اليسارية والديمقراطية الفلسطينية الأُخرى، لبناء حزب الطبقة العاملة، لتأدية دوره التاريخي في تحرير الجماهير الفلسطينية من الاستعباد القومي والطبقي".

ومن جهة أُخرى، حددت الجبهة الشعبية الهدف الاستراتيجي للنضال الفلسطيني في "تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني الاستعماري، وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس ".





تطوّر مواقف الجبهة الشعبية السياسية والكفاحية



سعت الجبهة الشعبية، بعد هزيمة حزيران 1967، إلى بناء قواعد ارتكازية لممارسة الكفاح المسلح داخل الضفة الغربية، وساهمت من خلال مجموعاتها المسلحة، بقيادة محمد الأسود (غيفارا غزة)، في تحويل قطاع غزة إلى ساحة مواجهة يومية مع القوات الإسرائيلية، وذلك حتى أواخر سنة 1971 تقريباً. واعتباراً من 23 تموز/ يوليو 1968، بدأ "فرع العمليات الخارجية" التابع لها، برئاسة وديع حداد، سلسلة عملياته، خلف شعار "وراء العدو في كل مكان"، إذ قامت مجموعة مسلحة تابعة له باختطاف طائرة لـ"شركة طيران العال الإسرائيلية " كانت تقوم برحلة ما بين مطارَي روما واللد وأجبرتها على الهبوط في مطار العاصمة الجزائرية.





كما راح هذا الفرع يوجّه ضربات عسكرية للمصالح "الإمبريالية"، كعملية تفجير خط أنابيب النفط المار بـمرتفعات الجولان ، وعملية ضرب ناقلة النفط "الكورال سي" وغيرها من العمليات.



نقلت الجبهة الشعبية الجسم الرئيس من مقاتليها إلى لبنان ، أكدت أن هدف المقاومة في لبنان ينحصر في ضمان "التواجد وحرية ممارسة كافة أشكال القتال ضد العدو الإسرائيلي". واستطاع وديع حداد أن يدير شبكة تحالفات بين "فرع العمليات الخارجية" وبين العديد من الحركات الراديكالية مثل: "الجيش الأحمر الياباني "، مجموعة بادر ماينهوف" الألمانية، و"الألوية الحمراء" الإيطالية.





وديع حداد

وفي أواخر أيار/ مايو 1972، قام مقاتلو هذا الفرع، بالتعاون مع وحدة من "الجيش الأحمر الياباني"، بالهجوم على مطار اللد الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكانت الجبهة الشعبية قد اتخذت في دورة اجتماع لجنتها المركزية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970، وفقاً لما ذكر جورج حبش في بيان أدلى به في بيروت في 14 آذار/ مارس 1972، قراراً بإيقاف عمليات خطف الطائرات، إلاّ إن إصرار وديع حداد على مواصلتها، وقيامه بتدبير عملية خطف طائرة فرنسية واقتيادها إلى مطار "عنتيبي " في أوغندا ، في حزيران/ يونيو 1976، دفع قيادتها إلى فصله من عضويتها ومعه كل أعضاء الفرع.





عملية مطار اللد الإسرائيلي، التي نفذها عناصر من الجيش الأحمر الياباني وأودت بحياة 26 شخصا



وكانت الجبهة الشعبية قد عارضت، بعد حرب عام 1973 ، مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في جهود التسوية، التي تهدف، كما ارتأت، إلى تصفية ظاهرة الكفاح المسلح وإقامة دولة فلسطينية لن تكون "دولة وطنية" ولن تشكل قاعدة لمواصلة النضال.

وعقب انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني الثانية عشرة في حزيران/ يونيو 1974 وتبنيها البرنامج المرحلي (برنامج النقاط العشر )، قامت الجبهة الشعبية، في 26 أيلول/ سبتمبر 1974 بسحب ممثلها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ثم شاركت، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1974، مع ثلاث منظمات فدائية أُخرى في تأسيس "جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول الاستسلامية " التي وقفت ضد البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير.



لدى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، في أواسط نيسان/أبريل 1975، انخرطت الجبهة الشعبية في هذه الحرب، مع فصائل منظمة التحرير الأُخرى وإلى جانب الحركة الوطنية اللبنانية . وعندما قام الرئيس أنور السادات بزيارة القدس في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977، حمّلت الجبهة الشعبية جميع أطراف "التسوية السياسية"، بما فيها قيادة منظمة التحرير، مسؤولية "بادرة السادات الخيانية"، ثم أدانت في أيلول/ سبتمبر 1978، في إطار إجماع وطني فلسطيني، "اتفاقيات كامب ديفيد" ومشروع الحكم الذاتي.

بدأ انعطاف الجبهة الشعبية نحو تبني نهج المرحلية خلال انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني الرابعة عشرة في دمشق ما بين 15 و 22 كانون الثاني/ يناير 1979، التي تبنت "البرنامج السياسي والتنظيمي للوحدة الوطنية"، وهو البرنامج الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في "إقامة الدولة الديمقراطية على كامل ترابه الوطني" وحقه "في العودة وتقرير مصيره على أرضه دون تدخل خارجي وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني دون قيد أو شرط".

تكرس هذا الانعطاف خلال انعقاد المؤتمر الرابع للجبهة الشعبية، في نيسان/ أبريل 1981، الذي أشار في بيانه إلى أنه خلال النضال "قد تتحرر أجزاء من فلسطين تسيطر عليها الثورة، ومن الطبيعي أن تقيم عليها سلطتها ودولتها"، وذلك بعد أن انتقد مواقف الجبهة السابقة من الاتحاد السوفييتي وشدّد على ضرورة التحالف معه "بما يوفر الترابط بين الثورة الوطنية الفلسطينية والثورة العالمية"، كما أكد عزم الجبهة على بناء "أعمق وأمتن العلاقات مع الأحزاب الشيوعية العربية".



بعد خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، نقلت الجبهة الشعبية مركز قيادتها إلى دمشق. كما صارت تولي اهتماماً متزايداً لتعزيز حضورها داخل المناطق الفلسطينية المحتلة، من خلال التركيز على تطوير المنظمات الجماهيرية للشباب والعمال والطلاب والنساء. وبعد وقوع الانشقاق داخل حركة "فتح"، وقيام ياسر عرفات بزيارة القاهرة في كانون الأول/ ديسمبر 1983، شاركت الجبهة الشعبية، في آذار/ مارس 1984، في تشكيل "التحالف الديمقراطي "، الذي جمعها مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والحزب الشيوعي الفلسطيني وجبهة التحرير الفلسطينية. ثم عادت وشاركت، بعد توقيع "اتفاق العمل الفلسطيني - الأردني المشترك " بين ياسر عرفات والملك حسين (شباط/ فبراير 1985)، مع خمسة فصائل فلسطينية أُخرى في تشكيل "جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطيني " في آذار/ مارس 1985، بصفتها "إطاراً مؤقتاً يعمل لاستعادة منظمة التحرير إلى خطها الوطني".

بعد اندلاع الانتفاضة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر 1987، انخرطت الجبهة الشعبية في فاعلياتها النضالية، كما كانت طرفاً في "القيادة الوطنيّة الموحّدة للانتفاضة ". وخلال دورة المجلس الوطني الفلسطيني التاسعة عشرة، التي عُقدت في الجزائر في تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، رحبت بوثيقة "إعلان الاستقلال" التي تضمنت إعلان الدولة الفلسطينية على أساس قرار الجمعية العامة رقم 181 (1947)، لكنها تحفظت على بيان المجلس الذي تضمن الموافقة على قرارَي مجلس الأمن رقم 242 و338 . وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1991، كانت واحدة من فصائل فلسطينية عشرة (من ضمنها أيضاً حركتا "حماس " و"الجهاد " الإسلاميتان)، التي أصدرت بياناً يعارض مبدأ المشاركة الفلسطينية في مؤتمر مدريد للسلام، ثم أدانت، في إطار الفصائل الفلسطينية العشرة، "اتفاقيّة أوسلو " في أيلول/ سبتمبر 1993. واستمرت الجبهة الشعبية حتى اليوم في سياستها الرامية إلى مناهضة نهج قيادة منظمة التحرير الذي أفضى إلى هذه الاتفاقية، مع تأكيدها أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، والتصدي لأية مخططات تعمل على إيجاد بدائل لها.

وكان المؤتمر السادس للجبهة، الذي عُقد في تموز/يوليو 2000، قد انتخب مصطفى الزبري (أبو علي مصطفى) أميناً عاماً للجنة المركزية، خلفاً للدكتور جورج حبش، الذي قرر التخلي عن موقعه هذا بعد أن شغله منذ تأسيس الجبهة. وفي 27 آب/ أغسطس 2001، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتدبير عملية اغتيال مصطفى الزبري في مكتبه بمدينة البيرة ، بعد عودته مع عدد كبير من أعضاء الجبهة وكوادرها للاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بعد أسابيع قليلة، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر، انتخبت اللجنة المركزية للجبهة أحمد سعدات أميناً عاماً جديداً للجبهة. غير أنه سرعان ما قامت أجهزة السلطة الفلسطينية باعتقاله في أواسط كانون الثاني/ يناير 2002، بعد قيام الجناح العسكري للجبهة المعروف باسم "كتائب أبو علي مصطفى "، باغتيال الوزير الإسرائيلي المتطرف رحبعام زائيفي في 17 تشرين الأول.





أحمد سعدات

اعتقل سعدات في مقر ياسر عرفات أولاً، ثم في معتقل أريحا تحت حراسة أميركية – بريطانية. وفي آذار/ مارس 2006، قامت القوات الإسرائيلية باقتحام سجن أريحا، واختطفت سعدات، ومجموعة من السجناء الفلسطينيين، ليتم اعتقالهم في سجن عوفر.



وعلى الرغم من تأثر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتراجع العام الذي صار يشهده نفوذ القوى المعبّرة عن اليسار الفلسطيني، منذ تسعينيات القرن العشرين، نتيجة عوامل موضوعية وذاتية عدة، وتكرّس الاستقطاب الثنائي بين حركتَي "فتح" و"حماس"، فإنها لا تزال تمثّل القوة الأكثر حضوراً في صفوف هذا اليسار. -الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية

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