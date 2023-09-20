الأربعاء 20 أيلول 2023
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6 شهداء برصاص الاحتلال في جنين وغزة وأريحا

أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
الاحتلال
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم إلى 6، بينهم 4 شهداء في جنين، وشهيد في قطاع غزة، وشهيد في أريحا.اضافة اعلان
وأعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب عطا ياسر عطا موسى (29 عاما) من قرية مركة جنوب جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، لترتفع حصيلة العدوان على مخيم جنين، إلى 4 شهداء.
وزارة الصحة، أعلنت الليلة الماضية، عن استشهاد: محمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، ورأفت عمر خمايسة (22 عاما)، إضافة إلى إصابة 30 آخرين بجروج مختلفة بينهم حالات حرجة، جراء العدوان على مخيم جنين.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين. فيما شهدت مدينة جنين ومخيمها مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.
كما استهدفت قوات الاحتلال بطائراتها المسيرة برجا للكهرباء وسط المخيم، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من مدينة جنين.
وكانت قوات الاحتلال "قوات خاصة"، قد اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا لتنفيذ اعتقالات، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين، ما أدى إلى إصابة واحدة على الأقل بالرصاص الحي وإصابات بحالات اختناق.
وأفاد الهلال الأحمر بأنه تم نقل شاب أصيب بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث وُصفت إصابته بالخطيرة، وأعلن الطاقم الطبي لاحقا اسشتهاده متأثرا بإصابته الخطيرة جدا.
وبذلك ترتفع حصيلة شهداء محافظة أريحا والأغوار منذ بداية العام الجاري إلى 13 شهيدا.
في غضون ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية من إلى المخيم حيث نفذت حملة مداهمات واقتحامات واسعة لعشرات المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.
واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم كلا من: ياسين مروان حمدان، وعمه محمد حمدان، من منزليهما بالمخيم.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من المواطنين.-(وفا)
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