الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

6 شهداء بمجازر إسرائيلية في رفح ومدينة غزة

6 شهداء بمجازر إسرائيلية في رفح ومدينة غزة
6 شهداء بمجازر إسرائيلية في رفح ومدينة غزة

استشهد 6 فلسطينيين بمجازر إسرائيلية في مناطق متفرقة في قطاع غزة في اليوم الـ220 من العدوان على القطاع.

 

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 وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين صباح اليوم الاثنين، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بحي البرازيل في رفح جنوبي قطاع غزة.


من جهة اخرى، أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن استشهاد عضو مكتبها السياسي طلال أبو ظريفة جراء قصف طائرات الاحتلال في حي الصبرة شرق مدينة غزة الليلة الماضية، كما استشهد إلى جانبه محمود حمامي.


الى ذلك، قصفت قوات الاحتلال عدة منازل بمخيم جباليا شمال قطاع غزة وسط توغل كبير لآليات حاصرت المدارس التي تأوي آلاف النازحين، كما قصفت طائرات الاحتلال منازلا في بلوكات 2 و 4 في مخيم جباليا شمالي القطاع.


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