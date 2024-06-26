 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

6 شهداء جراء قصف الاحتلال في بيت لاهيا ورفح

الحرب على غزة
الحرب على غزة
استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب 8 آخرون، فجر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيان صباح اليوم في قصف إسرائيلي على محيط مدرسة دار الفضيلة شمالي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان

وقام الاحتلال الإسرائيلي بنسف حي سكني كامل في الحي السعودي غربي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
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