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الأربعاء 26 حزيران 2024
9:14 ص
6 شهداء جراء قصف الاحتلال في بيت لاهيا ورفح
الحرب على غزة
استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب 8 آخرون، فجر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.
واستشهد فلسطينيان صباح اليوم في قصف إسرائيلي على محيط مدرسة دار الفضيلة شمالي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
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وقام الاحتلال الإسرائيلي بنسف حي سكني كامل في الحي السعودي غربي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
الاحتلال
غزة
قصف
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