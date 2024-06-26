6 شهداء جراء قصف الاحتلال في بيت لاهيا ورفح

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واستشهد فلسطينيان صباح اليوم في قصف إسرائيلي على محيط مدرسة دار الفضيلة شمالي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.وقام الاحتلال الإسرائيلي بنسف حي سكني كامل في الحي السعودي غربي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.