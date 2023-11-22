الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

6 شهداء في طولكرم وقلقيلية بقصف الاحتلال

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6 شهداء في طولكرم وقلقيلية والاحتلال يقتحم مستشفى ويعتقل مصابين

استشهد 5 فلسطينيين فجر اليوم الأربعاء بقصف طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا وتجمعات في مخيم طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، كما استشهد فلسطيني سادس وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في بلدة عزون شرقي قلقيلية. بينما تواصل قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية.

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واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قسم الطوارئ بمستشفى ثابت الحكومي في طولكرم، واعتقلت أحد المصابين.

 

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن جيش الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى داخل مخيم طولكرم وهناك بلاغ عن وجود شهداء نتيجة قصف داخل المخيم.

وتناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتفتيش الجيش الإٍسرائيلي مركبات إسعاف واعتقال مصاب على الأقل.

وفي مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية اعتقل خلالها عددا من الفلسطينيين، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم شمال الضفة، وليلة أمس نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتداءات واعتقالات لدى اقتحامها مدنا وبلدات عديدة بالضفة.

ومنذ أسابيع ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات واسعة بالضفة الغربية، في ظل وضع متوتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخلال هذه الفترة، استشهد برصاص الاحتلال أكثر من 200 من أبناء الضفة، إضافة إلى إصابة نحو 2800.

ويتزامن التصعيد في الضفة مع الحرب الإسرائيلية المدمرة المتواصلة على غزة التي أدت حتى الآن لاستشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة ما يزيد على 33 ألفا آخرين.

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