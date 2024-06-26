 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

60 شهيدا و 140 جريحا في أربعة مجازر نفذها الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة

الحصيلة
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية ، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37718 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86377 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 60 مواطنا، وإصابة 140 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.(وفا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
حصيلة شهداء غزة

3 مجازر جديدة في غزة خلال 24 ساعة ونحو 37658 شهيدا منذ بدء العدوان

25 حزيران 2024
مجازر في القطاع

3 مجازر جديدة في غزة وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 37598

23 حزيران 2024
3 مجازر جديدة في القطاع

3 مجازر جديدة في غزة ترفع حصيلة الشهداء إلى 37232

13 حزيران 2024
مجازر يرتكبها على غزة

5 مجازر جديدة في القطاع و 37124 شهيد منذ بدء العدوان

10 حزيران 2024
اقرأ أيضا
اقتحام الاقصى

"نفذوا جولات مشبوهة".. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

منذ2 ساعة
693636

مجاهد العبادي.. شاب فلسطيني قيَّده جيش الاحتلال الإسرائيلي بآلية عسكرية يروي التفاصيل

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_62f386f3f225aedc214f16384c47a394

الضفة الغربية.. ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى 9400 فلسطيني منذ 7 أكتوبر

منذ4 ساعة
10-28-730x438

في غزة.. فلسطينيون يحاربون المجاعة بأوراق الشجر

منذ6 ساعة
الحرب على غزة

6 شهداء جراء قصف الاحتلال في بيت لاهيا ورفح

منذ7 ساعة
رياض منصور

المندوب الفلسطيني يطالب الدول بوقف مساعدة إسرائيل لقتل المدنيين

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سنظل نردد: نعم مستهدفون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

معضلتان كبيرتان في وجه وقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تؤثر حرب لبنان على الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

كيف تواجه خلايا الإرهاب؟

سائد كراجة |اليوم

كابوس السجون

زيدون الحديد |اليوم

تعرفة جديدة للطاقة الكهربائية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات | منذ17 ساعة
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات | منذ18 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات | منذ18 ساعة
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي
 