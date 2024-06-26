60 شهيدا و 140 جريحا في أربعة مجازر نفذها الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية ، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37718 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86377 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 60 مواطنا، وإصابة 140 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.(وفا)