7 دول عربية يطالها أثر "القبة الحرارية"

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منصة طقس العرب السعودية قالت كذلك في تقرير لها إن كتلة هوائية حارة من المنتظر أن تندفع لشمال شبه الجزيرة العربية ويعزز الكتلة الهوائية الاشتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، كما جاء في تقرير المنصة بأنه سيكون هناك.ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها الاعتيادية بأكثر من 5 درجات مئوية.هذا وأوضحت الخرائط الجوية أن الكتلة الحارة يتوقع أن تؤثر على كل من بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي.من جهتها، أكدت الإدارة الوطنية الأميركية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي أن صيف هذا العام سجل أعلى درجات حرارة منذ 136 عاما. أحد الأشخاص لم يجد إلا أوراق الكرتون للحماية من الشمس.بدورها، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن العالم في طريقه لأن يشهد أشد الأعوام حرارة على الإطلاق، وإن غاز ثاني أكسيد الكربون بلغ مستويات مرتفعة جديدة، الأمر الذي يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري.وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن حزيران (يونيو) الماضي كان الشهر الـ14 على التوالي الذي يشهد درجات حرارة قياسية في الأرض والمحيطات.وسجلت مناطق في دول عربية مثل العراق والكويت أكثر من 50 درجة مئوية، ففي العراق قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في معظم مدن العراق.تشير دراسات مؤكدة إلى استمرار ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، وفقا للعربية نت.وبحسب هيئات ومراكز مختصة بتغيرات الطقس والمناخ، فإنها تتوقع استمرار هذه الموجة عدة أسابيع، لتضرب أجزاء واسعة من كل قارات العالم.