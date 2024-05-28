9 شهداء بمجازر إسرائيلية برفح و جباليا

استشهد تسعة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بمجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة وجباليا شمالي القطاع.



وأكدت مصادر طبية فلسطينية، أن ستة فلسطينيين بينهم طبيب استشهدوا وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق الاحتلال النار بمحيط مستشفى كمال عدوان بجباليا شمالي القطاع.

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من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال لمنطقة الإسكان الأبيض غرب رفح جنوبي القطاع.



وفي اليوم الـ235 من العدوان الإسرائيلي على غزة، جددت قوات الاحتلال قصف منطقة تل السلطان غربي رفح بشكل مكثف، بعد يوم من "مجزرة الخيام" التي ارتكبتها في المنطقة نفسها، كما قصفت مناطق أخرى بشمال القطاع ووسطه.



وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي الى 36050 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و81026 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

