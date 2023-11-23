الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

9 شهداء في الضفة خلال الـ24 ساعة الماضية وعشرات المعتقلين

شهداء الضفة
شهداء الضفة

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر فجر اليوم الخميس، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم بلاطة شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد الشاب عز الدين مصطفى حافي (18 عاما) وإصابة آخر بالرصاص، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس.
ونقلت الوكالة عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل قوله، إن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والظهر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا؛ حيث أعلن الأطباء لاحقا استشهاد الشاب حافي إثر إصابته الخطيرة.
وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت جميع طواقم الهلال الأحمر على مفترق "بلاطة – شارع القدس"، أثناء محاولة الوصول لإصابات بمحيط المخيم وسحبت المفاتيح والهواتف.
وأمس الأربعاء، استشهد 8 فلسطينيين في طولكرم وقلقيلية، بقصف طائرة مسيّرة وبرصاص الاحتلال الإسرائيلي.

اعتقالات مستمرة

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وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم بلاطة وحي الضاحية واندلعت مواجهات، وداهمت مركز يافا الثقافي وسط انتشار مكثف للجيش بالمنطقة.

كما اقتحمت بلدة عزون قرب قلقيلية وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت أكثر من 30 فلسطينيا، وصادرت نحو 15 مركبة.
وشملت سلسلة الاقتحامات مدينة طوباس ومخيم العروب شمال الخليل ومدينة بيت لحم وبلدة بيت جالو وبيت لقيا جنوب غرب رام الله وداهمت عددا من المنازل.

ومنذ أسابيع، ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات واسعة بالضفة، يرافقها توتر ومواجهات ميدانية واشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، ازدادت حدتها مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 227 إضافة إلى نحو 2800 جريح، و3 آلاف معتقل.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب.-(وكالات)

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