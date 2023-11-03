الجمعة 03 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

9227 شهيدا حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة

انفجارات في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني على منازل المدنيين
القدرة: 9227 شهيدا حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 9227 شخصا، بينهم 3826 طفلا.اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، إن وزارة الصحة رصدت 16 مجزرة خلال الساعات الماضية.
وأضاف أن "حصيلة شهداء العدوان على القطاع ارتفعت إلى 9227 شهيدا، بينهم 3826 طفلا و2405 سيدات وإصابة 23516 مواطنا بجروح مختلفة" وذلك منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وتابع أن "الوزارة تلقت بلاغات مستمرة عن مفقودين تحت الأنقاض، بلغت 2100 منهم 1200 طفل".
وأضاف: " أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 196 شهيدًا، ما رفع عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية إلى 997 مجزرة".
وأشار إلى "استشهاد 136 من الكوادر الصحية، وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
واتهم القدرة إسرائيل بـ"تعمّد استهداف أكثر من 102 مؤسسة صحية، ما أدى إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة، و32 مركزًا للرعاية الأولية بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود".
وتابع أن "الاحتلال يمنع إجلاء الجرحى من مستشفيات شمال قطاع غزة ومدينة غزة، وذلك بقطع الطرق الواصلة بين شمال غزة وجنوبه وصولا إلى معبر رفح البري".
ولفت إلى أن "مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي توقفت المولدات الرئيسة فيها وجرى تشغيل المولدات الثانوية لبقاء عمل الخدمات الحساسة مثل العناية المكثفة والحضانة وغرف العمليات".
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