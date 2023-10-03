الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

923 اعتداء للاحتلال على الفلسطينيين في أيلول

طفل يواجه قوات الاحتلال ويرفع العلم الفلسطيني - (أرشيفية)
طفل يواجه قوات الاحتلال ويرفع العلم الفلسطيني - (أرشيفية)
نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي 923 اعتداء، تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين الفلسطينيين وتخريب الأراضي وتجريفها واقتحام القرى واقتلاع الأشجار والاستيلاء على ممتلكاتهم.اضافة اعلان

وأوضح تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن الانتهاكات التي رُصدت في أيلول/ سبتمبر الماضي، تركزت في محافظة القدس بـ181 اعتداء، تلتها محافظة نابلس بـ144 اعتداء، ثم محافظتا الخليل وسلفيت بـ101 اعتداء.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان إن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغت 123 اعتداء، تخللها شن هجمات منظمة وخطيرة في مسافر يطا بمحافظة الخليل، والقدس، ورام الله، وأريحا، وتركزت الاعتداءات في محافظة نابلس بـ40 اعتداء، والخليل بـ22 اعتداء.

وأضاف شعبان، أن حكومة الاحتلال أثبتت مرة أخرى بالوجه القطعي رعايتها لمليشيات المستوطنين من خلال تخصيص مبالغ مالية لصالح البؤر الرعوية التي تعد مكانا لانطلاق جماعات شبيبة التلال الإرهابية في تنفيذها الاعتداءات ضد المواطنين.

وشدد على خطورة هذا التبادل الوظيفي في الأدوار بين المستويين الرسمي المتمثل بالحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وغير الرسمي المتمثل بمليشيات المستوطنين المتطرفين التي أصبحت تتلقى أوامرها مباشرة من داخل أروقة حكومة الاحتلال. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مؤتمر أممي: فلسطينيو القدس محاصرون بجيوب معزولة

"الخارجية الفلسطينية: ننسق مع الأردن لتوفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها

01 تشرين الأول 2023
الاحتلال يعتقل أكثر من 4300 فلسطيني منذ بداية العام

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس المحتلة

27 أيلول 2023
حاجز قلنديا - (أرشيفية)

إعلام عبري: إصابة حارس إسرائيلي بعملية دعس على حاجز قلنديا

21 أيلول 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)

الاحتلال يقتحم جنين ويعتقل 15 فلسطينيا بالضفة

06 أيلول 2023
اقرأ أيضا
1696324667333

أوقاف القدس يؤكد رفضه سياسات الأمر الواقع الاسرائيلية

منذ1 ساعة
شيعت الجماهير الفلسطينية جثمانه في رام الله بمسيرة ضمت الآلاف لأول مرة منذ سنوات

في الذكرى الـ8 لإشعاله "ثورة السكاكين".. فلسطينيون يرثون الشاب "مهند حلبي"

منذ4 ساعة
ur5Nx.jpg-ec12459a-5d30-43b5-b3c5-2ebe3c2c2823

مستوطنون يدنسون الحرم الإبراهيمي ويقيمون حفلا غنائيا داخله

منذ7 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منذ7 ساعة
جنديتان من الاحتلال الإسرائيلي تعتديان على إحدى مرابطات "الأقصى" وتخرجانها بالقوة من البلدة القديمة بالقدس المحتلة أمس - (وكالات)

متحف تهويدي أسفل البلدة القديمة بالقدس المحتلة لطمس هويتها

منذ18 ساعة
توفي الطبيب عصام هوشة وزوجته وأصيب ولديه جراء إطلاق النار عليهم وتفجير قنبلة في منزلهم من قبل زوج ابنته

مقتل طبيب سوري وزوجته برصاص وقنابل صهرهما

02 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلفة الإشاعات والأكاذيب

ماهر أبو طير |اليوم

صدم الوجدان وخلخلة الثوابت

موفق ملكاوي |اليوم

وجه جديد للمنطقة

محمود الخطاطبة |اليوم

الفرضيات التي اشتق منها الفين توفلر نظريته الاجتماعية في القوة

حسني عايش |اليوم

الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية التحديث

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

معرض دولي في الأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات | منذ19 ساعة
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
 