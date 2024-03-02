السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أولوية الملك

سلامة الدرعاوي
سلامة الدرعاوي
منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، كان تحديث الاقتصاد والاعتماد على الذات من أولوياته الرئيسية، إذ إن إدراكه لأهمية الاقتصاد دفعه نحو إطلاق إصلاحات جذرية تهدف إلى تحسين معيشة الأردنيين، هذه الإصلاحات تضمنت تحرير الاقتصاد، وتخفيض المديونية، وتقليص العجز المالي، وتبني سياسات اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الإقليمية، ومكافحة البطالة والفقر.اضافة اعلان
الملك بدأ بتنفيذ خطوات عملية مثل إقامة ورش عمل اقتصادية وتكنولوجية، وإنشاء مجالس استشارية اقتصادية، هذه الجهود كان لها دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني نحو التحديث والتطور.
مسألة تحديث الاقتصاد الأردني والسعي نحو الاعتماد على الذات، الأولوية الأساسية في أجندة الملك عبدالله الثاني منذ توليه الحكم، فقد أدرك الملك جيداً ثقل الملف الاقتصادي وحاجة البلاد إلى اختراقات حقيقية وإصلاحات جذرية في هذا المجال.
لقد تبلورت رؤية الملك الاقتصادية والتنموية حول محاور عدة أبرزها تحرير الاقتصاد وتحديثه، وتحسين مستوى معيشة جميع الأردنيين، ويشمل ذلك تخفيض عبء المديونية، وتقليص عجز الموازنة، وتبني سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، ومحاربة مشكلتي البطالة والفقر، كل هذه المدخلات تصب في مبدأ أساسي يتمثل في السعي إلى الاعتماد على الذات.
خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهد الأردن حراكا اقتصاديا واجتماعيا مهما، مدفوعا بسلسلة من الإصلاحات التي هدفت إلى توسيع خيارات العيش الكريم للمواطنين.
الانفتاح على العالم واندماج الأردن في الاقتصاد العالمي ميّزا النهج الاقتصادي للمملكة، مع تسريع برنامج التخاصية لتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمار، إذ ان هذه الخطوة كانت ضرورية لإعادة بناء النموذج الاقتصادي الأردني، خاصة في ظل تحديات مثل شح الموارد وضعف القدرة على الإنفاق الرأسمالي. التحديات السكانية، بما في ذلك موجات الهجرات القسرية واللاجئين، فرضت ضغوطا كبيرة على الاقتصاد وخطط التنمية الأردنية.
رغم ذلك، استطاع الاقتصاد الأردني أن يظهر منعة وقدرة على التكيف مع الصدمات والتحديات، محافظًا على استقراره ونموه.
السعي نحو الاعتماد على الذات ظل محورا أساسيا في السياسة الاقتصادية الأردنية، مع تركيز على تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وزيادة الصادرات، إذ ان جهود الأردن في هذا الاتجاه تسير بخطوات ثابتة وملحوظة، مع تراجع نسبة المساعدات من الناتج الإجمالي وزيادة الصادرات.
الأردن استفاد من دروس الماضي في حماية نظامه النقدي من خلال سياسة نقدية حكيمة، مؤكدا على قدرة الدولة على التجديد والمبادرة.
وبالرغم من التحديات، يقف الاقتصاد الأردني كنموذج للمنعة والتكيف، مستمرا في جهوده نحو تحديث اقتصادي شامل ومستدام.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder رامي خريسات

عدم اليقين والشركات العائلية (1)

منذ 46 دقيقة
placeholder نضال المجالي

عالم نص كم

منذ 46 دقيقة
placeholder د.نهلا عبدالقادر المومني

ماذا يعني أن تكون أردنيا؟

منذ 46 دقيقة
placeholder ماهر أبو طير

لماذا قد تفشل التهدئة في الأقصى؟

منذ 46 دقيقة
placeholder د.خليف الخوالدة

توضيح بشأن تعديل "التقاعد المدني"

منذ13 ساعة
placeholder خالد دلال

الأردن: الأقرب إلى الشعب الفلسطيني

01 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا قد تفشل التهدئة في الأقصى؟

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

أولوية الملك

سلامة الدرعاوي |اليوم

ماذا يعني أن تكون أردنيا؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عالم نص كم

نضال المجالي |اليوم
د.خليف أحمد الخوالدة

توضيح بشأن تعديل "التقاعد المدني"

د.خليف الخوالدة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية (1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات | منذ2 ساعة
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
راتب شهر شباط

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة
 
 