الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أيهما أكثر خسائر الفلسطينيون أم إسرائيل؟

ماهر أبو طير
ماهر أبو طير
اللعبة التي يتذاكى فيها العالم اليوم، تركز على خسائر الفلسطينيين، الخسائر البشرية والاقتصادية، للقول ان الفلسطينيين وحدهم يدفعون الثمن جراء ما يعتبرونه مجرد مقامرات.اضافة اعلان
هذه اللعبة يتم لعبها عادة عبر الاعلام، بالتركيز على الحالات العاطفية والانسانية، للذين تضرروا وخسروا عائلاتهم او بيوتهم، ومن خلال الصور التي تكشف قوة الاحتلال النارية وقدرته على مسح احياء بكاملها، وهذا الكلام على صحته يحقق غايات سيكولوجية احيانا اي اثارة الخوف من اسرائيل والتراجع امامها، وتذكير النفس بمدى اجرامها وقوتها، وبالتالي تحقيق ردع ذاتي، يجعل الناس في حالة استسلام، وضعف، ان لا احد قادرا على وقفهم عند حدهم.
لكن مهلا أيها السيدات والسادة، فالقصة أعقد بكثير من ذلك، لأننا منذ حرب غزة نعرف ان خسائر اسرائيل كبيرة جدا، وتتجنب بث اي صور لما يمكن وصفه بضعف الجنود او الاسرائيليين عموما، وكل ما تسمح به الرقابة العسكرية الاسرائيلية تصوير القصف على تجمعات الاسرائيليين من بعيد، والهدف اخفاء الصور التي قد تخلخل بنية مجتمع الاحتلال.
خسائر اسرائيل في الحرب اضعاف خسائر الفلسطينيين، وهذا كلام غير عاطفي، اذ إنها اقتصاديا تخسر مليار دولار يوميا، على صعيد السياحة والبناء ومبيعات التكنولوجيا التي ثبت ضعفها اصلا، وعلى صعيد اسهم الشركات والبورصة، وسعر صرف الشيكل، واسرائيل ايضا فقدت جاذبيتها لاستقطاب اليهود من العالم الى فلسطين، فلماذا سيأتي اليهودي الروسي مثلا، الى منطقة تدب فيها حرب كل عامين، ولا تتمكن مؤسسات هذه الدولة من حمايته، كما ان اسرائيل مهددة اليوم بخروج مئات الشركات والمستثمرين، الذين خرج بعضهم فعليا، ومهددة بخسارة جزء من مخزونها البشري وخصوصا اصحاب المهارات العليا ، عندما تتاح الفرصة لكثير منهم، كما ان كل خططها الاستثمارية في قطاعي الغاز والنفط تحت التهديد، اضافة الى ما يتعلق بسمعتها في دوائر وعواصم ومؤسسات دولية محايدة، تجرم سلوكيات الاحتلال، اضافة الى ان هذا الظرف ايقظ القضية الفلسطينية على المستوى العالمي من جديد.
 اسرائيل ايضا تعرضت لزلزال حول قدرتها السياسية والعسكرية والامنية، اذ ان كل جرائم الانتقام من المدنيين في غزة الآن، تأتي للتغطية على الفضيحة الداخلية، اي هشاشة بنية الاحتلال بما يؤدي الى هز وانهاء حالة اليقين والثقة بين الاسرائيليين ومؤسساتهم.
 الانتقام العشوائي من المدنيين لن يخفي اصل الصورة، اي ان اسرائيل لم تكن قوية كما كانت تقدم نفسها، للمنطقة والعالم، عندما وقعت احداث السابع من تشرين الأول، والمؤكد ايضا أن الارتداد السياسي والامني والعسكري على المؤسسات الاسرائيلية سنراه بعد الحرب، في مناخات المحاكمات وتصفية الحسابات، في ظل ازمة موجودة اصلا، مع المعارضة، وقوى يمنية تنافس رئيس الحكومة الاسرائيلية الحالي، وسوف تسعى لتدفيعه ثمن كل شيء بشأن هذا المشهد.
هناك اختلال متعمد يتم تصنيعه اليوم في الصورة الفلسطينية، لإضعاف معنويات الناس، وهذا اختلال مدروس، يريد ان يجعل كل انسان فلسطيني، او عربي، في حالة ندم على الوقوف في وجه اسرائيل، وليس ادل على ذلك من تراجع معنويات البعض في تعليقات السوشال ميديا، ومن "جردة الحساب" التي باتت تركز فقط على خسائر القطاع، واهله.
الدم الفلسطيني المسفوك، يتم سفكه منذ الثلاثينيات توطئة لقيام اسرائيل، وقبل ظهور كل هذه التنظيمات، حتى لا تصير القصة مرتبطة بالتنظيمات فقط، واسرائيل ارتكبت آلاف المجازر طول تاريخها في كل مكان، واغلبها دون ان يطلق عليها احد رصاصة، بل باغتوا الابرياء بها، في مدنهم وقراهم، وفي صحوهم ونومهم، حتى لا يتبنى البعض مظلومية الإسرائيليين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder مالك العثامنة

الأسئلة التي لم تعد محرجة بعد اليوم

منذ1 ساعة
placeholder أحمد عوض

لا تستهينوا بالمقاطعة الاقتصادية

منذ1 ساعة
placeholder سميح المعايطة

استقواء وابتزاز سياسي

منذ1 ساعة
placeholder موسى الساكت

شجع الوطني.. خيارنا السياسي والاقتصادي

منذ1 ساعة
placeholder يعقوب ناصر الدين

الهزة والفراغ

منذ1 ساعة
placeholder جهاد المنسي

هل أنا إرهابي؟

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أيهما أكثر خسائر الفلسطينيون أم إسرائيل؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل أنا إرهابي؟

جهاد المنسي |اليوم

نهتف الآن كي لا نموت

نضال منصور |اليوم

لا تستهينوا بالمقاطعة الاقتصادية

أحمد عوض |اليوم

شجع الوطني.. خيارنا السياسي والاقتصادي

موسى الساكت |اليوم

الهزة والفراغ

يعقوب ناصر الدين |اليوم

استقواء وابتزاز سياسي

سميح المعايطة |اليوم

الأسئلة التي لم تعد محرجة بعد اليوم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 