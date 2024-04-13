السبت 13 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التعاطف الانتقائي والكيل بمكيالين

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مهند عبد الفتاح النسور

لمْ يعدْ أمامنا في هذهِ الأيامِ إلا أنْ نضعَ النقاطُ على الحروفِ تجاهَ ما يجري منْ أهوالٍ كارثيةٍ تتعدى آفاقَ التعاطفِ والتي تظهرُ مدى تأخرِ البشريةِ عنْ الحضارةِ الإنسانيةِ رغمَ ما وصلتْ إليهِ منْ وتطورٍ علميٍ فاقَ نطاقُ التصورِ .

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إنَ ما يحدثُ في غزةَ منْ استقواءِ واستخدامِ القوةِ المفرطةِ التي لمْ يشهدْ لها مثيلٌ في العصورِ الحديثةِ ضدَ شعبٍ أعزلَ لا حول ولا قوةً لهُ، إنما هوَ إشارةٌ إلى ما آلتْ إليهِ الأمورُ عندَ البشريةِ منْ فقدانٍ للقيمِ الإنسانيةِ الحقيقةِ وتبني قيمِ شريعةِ الغابِ التي لطالما كانتْ سببا في تجذرِ العدائيةِ المفرطةِ مرسخة للنهجِ العنصريِ والاستعماريِ، والذي سادَ في العصورِ المظلمةِ في الحضارةِ الإنسانيةِ.


لا يوجدُ ما يبررُ الاستقواءُ وسلبُ حقوقِ الآخرينَ دونَ وجهِ حقٍ ، ولا يجوزُ وضعَ شعبٍ كاملٍ تحتَ سياسيةٍ الأمرِ الواقعِ وإلزامهِ بالخضوعِ وتقبلَ الاحتلالُ ومنعهُ منْ المقاومةِ لاستردادِ أرضةٍ ، فهذا حقٌ إنسانيٌ وجوديٌ ، ومنْ ثمَ الانغماسُ في عقدِ التفاهماتِ الدوليةِ لاحتواءِ الصراعِ دونَ إنهائهِ وربطهِ بتقبلِ الخضوعِ والتسليمِ وإلا سيكونُ الحلُ إزهاقَ الأرواحِ والإذلالِ.


أنَ ما يحزنُ أكثرَ منْ غيرهِ هوَ أنَ العالمَ المتحضرَ يتعاملُ معَ القضايا العالميةِ بمقايسسْ يتمَ تكيفها حسبَ ما تقتضيهُ مصالحةُ السياسيةِ والاقتصاديةِ ، وفي المحصلةِ همْ يبنونَ نظاما عنصريا عالميا بأهدافِ استعماريةٍ جديدةٍ منْ خلالِ تحالفاتٍ معَ منْ يسيرُ معهمْ وعلى خطاهمْ ، ولا ندري إلى أينَ باتتْ البشريةُ تسيير.
للأسف معَ كلِ ما نشهدهُ منْ تطورِ إلا أنَ الأنانيةَ والزندقةَ السياسيةَ لا زالتْ تسيطرُ على تفكيرِ الدولِ الاستعماريةِ معَ التغاضي طوالَ الوقتِ عنْ التاريخِ الإنسانيِ المليءِ بنماذجَ للعدائيةِ والعنصريةِ بكافةِ أشكالها والتي كانتْ نهايتها مأساويةً ومنْ الواجبِ أخذُ العبرِ منْ هذهِ الحضاراتِ وهذهِ النتائجُ ، إلا أنهُ التعنتُ والاستقواءُ والشعورُ بالنرجسيةِ السياسيةِ لا زالَ سيدُ الموقفِ عندَ هذهِ الأنظمةِ المريضةِ بالعنصرة . ولكن على الرغمِ منْ تعددِ الرواياتِ منْ قبلِ الفريقِ الظالمِ والمستبدِ ومنْ يناصرهُ منْ أنظمةٍ وأحزابٍ ودولٍ ، إلا أنَ التعاطفَ العالميَ في تنامي معَ الشعبِ الفلسطينيِ الأعزلِ ، ولا يمكنُ أنْ تغطيَ الشمسُ بغربالِ أكثرَ منْ ذلكَ ، فالحقائقُ واضحةٌ وآلةُ القتلِ مستمرةً لا تميزُ بينَ فئةِ أوْ أخرى مستهدفةٍ كافةَ أبناءِ القطاعِ.


لا أعلمُ عنْ أيِ إنسانيةٍ يتحدثونَ، والمستشفياتُ هدمتْ وتهدمُ على مرضاها وكوادرها الطبيةِ والفرقِ الإغاثيةِ ، لا أعلمُ عنْ أيِ إنسانيةٍ يتكلمونَ وهمْ يهدمونَ الكنائسُ والمساجدُ ، يقتلونَ الأطفالُ والشيوخُ والنساءُ بلا شفقةٍ أوْ رحمةٍ بينَ جيشٍ مدججٍ بأحدثِ الأسلحةِ المتطورةِ وشعبٍ أعزلَ يعاني منْ تبعاتِ الحروبِ والحصارِ لسنواتِ عدةٍ . أنَ ما يحدثُ هوَ إبادةٌ جماعيةٌ والمدهشُ في الأمرِ ، هوَ السكوتُ العالميُ وخرسَ المنظمات الدوليةِ والأمميةِ التي في معظمِ الأحيانِ تتبنى مقولةَ القاتلِ وتنأى بمسامعها عنْ آلامِ وانينْ الضحيةِ .


إن العالمَ باتَ مريضا في أخلاقهِ ، ويحتاجَ إلى مراجعةٍ مستفيضةٍ للمعاييرِ التي يتعاملُ بها بخصوصِ الجوانبِ الإنسانيةِ ، وانْ سياسةُ الكيلِ بمكيالينِ لنْ تفضيَ إلى أيِ فائدةٍ لأيٍ منْ الأطرافِ ، إذْ إنهُ ومنْ المؤكدِ أنَ الذي سيدفعُ الثمنُ هيَ البشريةُ بكاملها ، لفقدانها أغلى ما يميزها ألا وهوَ المعاييرُ والقيمُ الإنسانيةُ التي بدونها سنعودُ إلى الاحتكامِ بشريعةِ الغابِ وتولدُ العنفَ باستمرارِ بسببِ فقدانِ العدالةِ وانتشارِ الظلمِ.


وفي الختامِ لا يوجدُ أيُ مبررٍ للظلمِ والطغيانِ وإهانةِ الإنسانيةِ تحتَ أيِ ذريعةِ أوْ أيِ سببٍ كانَ .


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