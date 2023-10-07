المعلم.. المختار.. الشرطي.. والآغا..!

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كل التقدير وبلا حدود للمعلمين والمعلمات في كل مكان وفي كل أيام العام. إنهم صُناع الفارق الحاسم بين ظلامية الأمية ونورانية المعرفة. وهم الذين يبددون غربة الفرد عن العالم ويزودونه بالأدوات التي لا بديل عنها لبدء تحاور فصيح واع معه والانخراط فيه. وإذا كان المعلمون (بالمطلق غير المخصص بالتذكير والتأنيث) لا يتلقون المكافئ المادي للعمل الذي يؤدونه، أو لا يُكرمون عنه على المنصات، فلهم تلك المكافأة الشخصية التي لا تُقدر بثمن ويعرفها المعلمون المؤثرون وحدهم: أن يقول لهم طالب: شكرا يا معلمي، لقد نورتني حقا وغيّرتَ حياتي.في تراثنا الشعبي، كانت للمعلم هيبة وجلالة. ويحكي الآباء كيف كانوا يبتعدون من الطريق أو يختفون عندما يمرّ المعلِّم. وفي بعض المراحل كانت مهنة التعليم تمنح صاحبها مكانة مميزة اجتماعيًا -وماديًا. وقد تغيّر ذلك مع زحف «المدنيّة» وتغيُّر الأولويات والأهميّات، واستعمار السياسات للتعليم، وإخضاعه بطريقة منهجية لطريقة السلطة. وأصبح التعليم بالتدريج مهنة طاردة، وربما آخر خيار يذهب إليه المرء حين تعز الوظائف المجزية الأخرى في المؤسسات المالية أو الإدارية. وكان لا بد أن يأتي ذلك بحصيلته على النوعية المعرفية والإنتاجية للمجتمعات، وطريقة تفاعلها في العالم.في الأدبيات العربية التي رافقت التحولات الاجتماعية المهمة في القرن العشرين، كثيرا ما صُور المعلم (القادم غالبا من المدينة إلى القرية)، كنقيض لرموز السلطة، ومصدر تغيير وأمل للفقراء المستغلين. وفي التجربة العربية الفلسطينية الفريدة والمؤثرة، شكل التعليم والمعلمون علامة فارقة للغاية في حفظ الوجود والهوية المهددَين. وكان ذلك مأثرة ربما غير مقصودة لـ»وكالة الغوث» التي تولت في وقت مبكر من النكبة توفير التعليم للاجئين. وأهلت مدارس ومعاهد المعلمين التي أدارتها «الوكالة» الأطفال الفلسطينيين ليصبحوا معلمين بشكل أساسي. ووفر ذلك التعليم مهنة مطلوبة لأبناء اللاجئين الذين عاد بعضهم إلى الخدمة في نفس مدارس الوكالة، وخرج عدد كبير منهم للتعليم في البلدان العربية الشقيقة ليحدثوا فارقا جذريا في تحويل مجتمعاتها لتصبح كما هي اليوم. وسوف يقول لك أستاذ جامعي فلسطيني إن أمه باعت الأعشاب في السوق لكي تجعله يتعلم. أو أن عائلته ادخرت اللقمة من أجل دراسته. وقد ساعد هذا الاتجاه بشكل أساسي في إدامة المجتمع الفلسطيني وجوديا ووفر له سبل العيش. كان المعلم «ينشل» العائلة، حرفيا، من الفقر ويجسد بشكل مثالي فكرة الاستثمار في العلم.في ذهني بشكل خاص من الأدبيات التي سجلت أدوار المعلم، القصة القصيرة الملهمة «الوزراء وكرز الفقراء» للقاص السوري زكريا تامر. وقد كتبت عنها في هذا المكان قبل سنوات وستبقى صالحة لعرض قضية المعلم/ الإنتليجنسيا في كل وقت. وهي تعرض بكثافة أدوار المعلم وعلاقات المركبة في المجتمعات العربية الناشئة الخارجة للتو من الاستعمارات. وتصلح مقولاتها للتعميم على مفهوم المعلم الأوسع: المفكر والكاتب والفنان، وواضع المناهج والوالد والمسؤول، وكل من تضعه الظروف في موقع التأثير في معرفة ورؤية الآخرين.المعلم الشاب القادم من المدينة إلى القرية، في قصة زكريا تامر، يقف على النقيض من ثلاثي السلطة، المختار، و «الأغا»، ورئيس مخفر الشرطة. إنه يصبح صوت الفلاحين ونصيرهم. ويرفض الاستجابة لنصيحة المختار له بزيارة «الأغا»، الإقطاعي الذي يملك الأرض ومن عليها، لأن «اللباقة ضرورية، والآغا سينفعك». وينصحه رئيس الشرطة بأن يكف عن السهر مع الفلاحين: «لا يليق بأستاذ مثلك أن يسهر معهم. معلم المدرسة شخصية محترمة. ويبدو من الطبيعي تماما أن يعمل ثالوث السلطة استمالة المعلم وضمّه إلى معسكرهم. إنهم بذلك سيضمنون التحكم في كل المسارات. سوف تخدمهم، كمسألة وجود، أن يتعلم أولاد القرية القبول بسلطتهم كقدر طبيعي غير قابل للتغيير. وسوف يقوضهم فتح أعين الأولاد على معرفة موقعهم والمسافات بينه وبين مواقع الآخرين. سوف يعرفون ما هو الاستغلال، وما هو الحق، وما هو التغيير وكيف. وفي النهاية، يستطيع المعلم –نظريًا- أن يقرر رؤية الجيل لكل هذه الأشياء.في قصة تامر، يتم إطفاء «خطر» المعلم بواحدة من الطرق الكلاسيكية للسلطة: ضم المتمرد إليها بإغرائه بلا يمكن رفضه. يعينونه وزيرا سرعان ما يعلن، بالممارسة، قطيعته مع عالم الفلاحين الفقراء، ويرفض «سلة الكرز» التي جاؤوا له به للتعبير عن المحبة والفرح بوصول «واحد منهم» إلى السلطة.وثمة الطريق الآخر الأكثر شيوعًا لترويض المعلمين –كل أنواع المعلمين- الذين يفهمون ما تعنيه وظيفتهم وما ينبغي أن تحققه من تغيير لا يتوقف: التخويف. سوف تجتمع عليهم قوى المجتمع السكونية الجامدة التي من المؤكد أن يقوضها العقل النقدي: العصبيات، ورجال الدين، وأجهزة الأمن. وسوف يُحدد للمعلم ما يمكن أن يقوله وما ينبغي تجنبه. وأقل شيء، سوف يُفصل المعلم من عمله بدعوى تخريب النشء، أو تهديد السلم الأهلي، أو التعاطي بالسياسة التي –يا للعجب- ممنوع أن تحتك بالتعليم!سوف يفضل هذا الدور المرسوم نوع المعلم الذي يلتزم بالحدود –عن قناعة زرعها فيه معلموه المشابهون، أو باختيار السير بجنب الحائط وطلب الستر. وسوف يُطردُ المعلمون الممكنون ذوو الرؤى والإمكانات بتقليل مردود المهنة. وإذا كان التعليم هو الخيار الوحيد الممكن، فلن تسهل التضحية بالوظيفة بمخالفة شروط المهنة: التزم بالتحفيظ، بالمنهاج المرسوم، ولا تتفلسف وتأتي بأشياء «من عندياتك».سوف يبدأ أي احتفاء حقيقي مخلص بالمعلم والتعليم –وبفكرة التغيير والتطوير والتقدم كلها- بإطلاق إمكانات المهنة الأكثر أهمية على الإطلاق في تحديد ماهيات الشعوب. سوف يُجعل التعليم مهنة جاذبة للأكثر كفاءة وقدرة على التوصيل. وسوف يتغير المنهج ويصبح مرنا وغير خائف من ارتياد الطرق غير المطروقة وفحص أي احتمالات. وسوف يتغير كل شيء.هذا جزء من المتغيرات المعقدة التي يتعامل معها المعلم والآفاق المغلقة التي يفاوض محاولة فتحها، ويختار. ولكن، مهما يكن، يعرف كل واحد منا تماما ما يعنيه تعليمه تفكيك شيفرة الحروف وتركيبها كمهارة تكوينية مفروغ منها، يفصح بها عن وجوده في حركة العالم. هذا الكثير جدّا هو أقل ما يقدمه المعلمون، حتى أقلهم افتراقا عن السلطة.