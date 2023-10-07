"بوحمرون" قادم

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وكأن القادم أصعب بما يقدمه بعض «العامة» من غير أصحاب الاختصاص في تجييش مجتمع، وكأن القادم أسوأ بما يمثله ضعف منطق وأدوات «أصحاب الاختصاص» بطريقة تبريرهم لحقيقة لا شك فيها، وكأن القادم، ما لم يكن هناك قرار حكومي وطني ملزم لا رجعة فيه في حماية الجيل القادم بتعجيل إعطاء المطعوم سيكون أصعب، وكأن القادم سيغير تشكيلة المجتمع ويقلب حياة من نستثمر بهم إن بقينا بعيدين عن العلم والعلماء ونهتم ونتابع الدجالين والمشككين.نعم؛ نعيش مجتمعا فيه من يرى نفسه أقدر من أبي بكر الرازي في بيان الفرق بين الحصبة والجدري، نعيش مجتمعا يرى أن جون فرانكلين وفريق العلماء ممن أوجدوا لقاح «الحصبة» مطلع الستينيات ليسوا أكثر من هواة في حل مشكلة مرض، لينسوا أنهم هم من جعلوا منه مرضا نادرا، نعيش مجتمعا فيه من يهوى التشكيك والبطلان ويرى الكثير منهم نفسه مستهدفا! مجتمعا فيه من لا يعرف الفرق بين المرض بسبب فيروسي والمرض بسبب جرثومي، وتراه يصرف وصفة طبية لكل المجتمع.الحصبة أو ما يسمّى «بوحمرون» والذي قتل مئات الآلاف ونهش أجساد الأطفال وزعزع حياة كثير من الكبار والدول قديما نراه قادما ما لم نكن أكثر وعيا بأخذ الاحتياطات من لقاح نعلمه ونعلم فوائده، لقاح تلقيناه ونحن صغار لنمنعه عن أبنائنا ونحن كبار دون تفكير.نشهد اليوم، مؤكدا، أكبر آثار كورونا على سلوك المجتمع كونها سببا في تعطل الاستمرار ببرامج التطعيم الوطنية في العامين الماضيين، فأصبحنا بتأخرها نراها ترفاً أو استهدافا، نعم؛ اليوم سأحمّلُ المعنيين كما هم الآباء المسؤولية لإطالة وتأخير استئناف التطعيم بعد أن تم إعلان انتهاء جائحة كورونا منذ مدة طويلة، اليوم سأحمّل المسؤولية للمسؤول الذي لم يتمكن من اختيار كلماته عند حديثه إعلاميا أن هناك فرقا بين مفهوم التسجيل لمطعوم ومفهوم السلامة لمطعوم فأصبح كلامه مرجعية ناقصة، اليوم سأحمّل الجميع المسؤولية إن تأخر القرار بإعطاء المطعوم.اليوم لا مجال لسماع فتاوى الباحثين عن متابعين، فمن نتحدث عنهم جيل الوطن والمستقبل، اليوم هناك حاجة عاجلة لخطوة مهمة في سلامة أطفالنا وتسهيل منحهم المطعوم، فلا وعي ولا منطق فيمن يرى أن هناك بيننا من سيغامر بأبنائنا، ولنعلم أن لا سلامة نعيشها بغير استكمال البرنامج الوطني للتطعيم، فهو ليس وليد اليوم ولا فكرة مستحدثة ولا ترف نطلبه، كلنا نعلم ونعيش نجاح هذا البرنامج منذ ولادتنا، فلا منطق إن نمنعه عن أولادنا، ولا تنسوا إن كنتم تتابعون في قراراتكم حديث العامة أن تختاروا منها وعي وقصص الجدات والآباء عن تعبهم وسهرهم وبكائهم وهم يعالجون من أصابه بوحمرون سابقا.