جهاد عبدالمنعم يكتب: رسالة "وحداتية" بمناسبة "الآسيوية"

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إلى لاعبي فريق الوحدات لكرة القدم، وأنتم على أبواب مشاركة آسيوية جديدة تتمثل في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، لابد أن تستحضروا هيبة الفريق وتاريخه، كمقدمة لتحقيق إنجاز غير مسبوق، يتمثل في اعتلاء قمة هذه البطولة التي لم يسبق وأن حصدنا لقبها.نعي جيدا كلاعبين سابقين في الفريق، انتقلنا إلى قائمة العشاق والمشجعين، أن مسيرة الفريق اعتراها الكثير من العقبات في الفترة الماضية ربما أثرت على الجوانب الفنية، ولكننا في نفس الوقت ورغم هذه الظروف السلبية، نحن على يقين تام أن ارتداء القميص الأخضر يفعل فعلته في اللاعبين، وأن فريقا يملك جمهورا كما هو جمهور الوحدات، لا بد أن يصل إلى القمة ولو طالت المسافة.نعتذر كلاعبين سابقين لجماهيرنا الكبيرة عن عدم القدرة على تحقيق لقب آسيوي خلال فترة لعبنا لظروف وأسباب، ولكننا كلنا أمل بأن يكون الجيل الحالي قادرا على تحقيق طموحات الجماهير باعتلاء قمة كأس الاتحاد الآسيوي، لتكون مقدمة لبطولات خارجية أكبر.الوحدات يبدأ المشوار بعد غد بلقاء فريق أهلي حلب السوري بكأس الاتحاد الآسيوي، وأعتقد أن إقامة المباراة على ملعب ستاد عمان، يعتبر فرصة مثالية لإيصال رسالة مفادها أن «المارد الأخضر» جاهز لتحقيق ما لم يتحقق من قبل.. الكلمة الأولى في الرسالة يخطها اللاعبون بفوز كبير في المباراة، فيما يخط الجمهور كلمته من خلال تواجده بأعداد غير مسبوقة في ستاد عمان لتشجيع الفريق ومؤازرة لاعبيه.. إلى لاعبي الوحدات.. ثقتنا بكم كبيرة وننتظر منكم الكثير فلا تخذلونا.