السبت 23 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

خصخصة الأندية

سلامة الدرعاوي
سلامة الدرعاوي
الأوضاع الحالية للأندية الرياضية في الأردن  بدأت تأخذ مسارات غير مألوفة أو غير معتادة، والأمر يدل على تعاظم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتحديات المتزايدة لتلك الأندية، وبالمقابل تطفو قضية خصخصة الأندية الرياضية الأردنية على السطح، إذ يرى البعض أن هناك حاجة ملحة لتحويل الأندية من جمعيات إلى شركات تعمل وفق معايير الحوكمة والإدارة المالية المحترفة.اضافة اعلان
السعي نحو خصخصة الأندية يظهر كحل محتمل لتحقيق استقرار أكبر وفعالية أكثر في إدارة الأمور، فالتحول إلى كيانات تجارية، يمكن الأندية من تطبيق معايير الحوكمة الصارمة وإدارة الموارد المالية بشكل أكثر فعالية.
الأندية العالمية المحترفة توفر نموذجا يمكن الاقتداء به، حيث تعتمد بشكل رئيسي على العقود التجارية والرعايات، مثل العقود التلفزيونية والرعايات التجارية، كمصادر للإيرادات، في حين تسعى العديد من الأندية الأردنية للتوسع في مصادر إيراداتها، ويعتبر تطوير الهيكل التنظيمي والإداري خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف.
ومع الأسلوب التقليدي الذي تدار به الأندية الرياضية، وضعف الإدارة والتخطيط المالي، يكتسب الاحتراف أهمية خاصة، فالاحتراف يجب أن يشمل المنظومة بأكملها: هيئات عامة، مجالس إدارة، جهاز تنفيذي، وليس اللاعبين فقط.
والمنتج الرياضي يحتاج إلى تحسين مستمر، ويجب أن يتوقف الاعتماد الكبير على طلب الدعم، فعند تحسين المنتج الرياضي، يمكن أن يصبح القطاع الخاص أكثر اهتماما، ويكون على استعداد للمشاركة بشكل أكبر في الدعم والرعاية.
لذلك، يتطلب الأمر التحول الجاد والمسؤول نحو نموذج تنظيمي يتميز بالكفاءة والاستقلال المالي، لضمان الاستقرار والنجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتقديم المستمر لجميع المعنيين، ولدعم تطوير البيئة الرياضية والاقتصادية في المملكة.
الأسباب الاقتصادية التي تبرر الحاجة إلى خصخصة الأندية متنوعة، إذ تفتقر الأندية إلى الحوكمة الجيدة وإدارة مالية رشيدة وأهداف ميزانياتها وتقييم ومساءلة فعّالة، فالمستثمر عندما يبدأ ضخ السيولة، فإنه يسعى لتحقيق التقدم والنجاح، سواء بتطوير اللاعبين أو جلب عقود جديدة أو تحسين إدارة النادي.
فالأندية الرياضية تدار بأسلوب تقليدي، وتتخذ من الجمعيات الشكل القانوني، مما يفتقر إلى مستويات متقدمة من الحوكمة والإدارة المالية والمحاسبة، خاصة وأن الإحصائيات تشير إلى أن الأندية كانت تتلقى دعما ماليا من اتحاد كرة القدم، ولكن هذا الدعم تراجع بمرور الوقت.
ومن هنا تأتي الحاجة إلى الخصخصة من الرغبة في تحسين الإدارة والحوكمة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتطوير الأداء والقدرات، وتعزيز الشراكات والتعاقدات والرعايات، إذ ان معظم الأندية تعاني ضعفاً في الإدارة، وفي التخطيط المالي، مما يؤدي إلى تراكم الديون وعدم الاستقرار المالي، فإن الإدارة الرشيدة والمحاسبة الدقيقة قد تسهم في حل هذه المشاكل وتحسين الأوضاع المالية للأندية.
ولابد من الإشارة والتذكير بأن الأندية في العديد من الدول الأخرى تعمل كشركات تدير نفسها، وتتحمل مسؤوليتها المالية، بينما يبدو أن الأندية الأردنية تعتمد بشكل أساسي على دعم الدولة الرعوية، مما يعرضها للضعف والعجز المالي.
وعليه، لا بد من النظر بجدية في مسألة خصخصة الأندية الأردنية وتحويلها إلى شركات قادرة على الاستمرار وتحمل المسؤولية المالية، إذ ان هذا التحول يمكن أن يوفر للأندية الفرصة لتحقيق الاستقرار والنجاح في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، وبالتالي يسهم في تعزيز النشاط الرياضي والاقتصادي في المملكة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder مكرم أحمد الطراونة

سياحة المؤتمرات.. الغائبة عن المخططين

منذ 27 دقيقة
placeholder ماهر أبو طير

الأردن وإسرائيل في استطلاعات الرأي العام

منذ 28 دقيقة
placeholder علاء الدين أبو زينة

ضحايا "9/11"..!

منذ1 ساعة
placeholder د.نهلا عبدالقادر المومني

خطاب الملك.. مضامين إنسانية وحقوقية

منذ1 ساعة
placeholder رعد التل

التضخم المتزايد عالميا: تحديات وتدابير

منذ2 ساعة
placeholder د. محمد حسين المومني

خطاب الملك بجمعية الأمم المتحدة

22 أيلول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سياحة المؤتمرات.. الغائبة عن المخططين

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

الأردن وإسرائيل في استطلاعات الرأي العام

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا "9/11"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خصخصة الأندية

سلامة الدرعاوي |اليوم

خطاب الملك.. مضامين إنسانية وحقوقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

التضخم المتزايد عالميا: تحديات وتدابير

رعد التل |اليوم
ترجمات
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات | منذ2 ساعة
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات |22 أيلول 2023
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
 