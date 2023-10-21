السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رسائل إيجابية من البنك الدولي ‎تجاه المملكة

سلامة الدرعاوي
‎سلامة الدرعاوي
في تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "المرصد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)"، يرسل البنك رسائل إيجابية حول النمو الاقتصادي والتضخم في الأردن. اضافة اعلان
إذ أقام البنك في تقريره الذي صدر في تشرين الأول 2023 برفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الأردن لعام 2023 بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 2.7 % بالمقارنة مع توقعاته في تقريره السابق والبالغة 2.4 %. 
وما يبعث على الارتياح أن هذه النظرة الإيجابية لمسار النمو في المملكة تأتي في الوقت الذي خفض فيه البنك توقعاته للنمو في باقي دول منطقة MENA، وللمنطقة ككل بمقدار 1.8 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة في تشرين الأول 2022 لتبلغ 2.1 %.
كما قام البنك أيضاً برفع توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.6 %. ويتناول التقرير توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة MENA، إلى جانب أداء بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى. 
‎ومن اللافت للانتباه، قيام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو في معظم دول الخليج العربي، وهي الدول التي تتوفر لديها إمكانات عالية للنمو الاقتصادي، للمرة الثالثة على التوالي. 
وبالعودة إلى الشأن المحلي، فإن رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الأردن رغم حالة عدم اليقين الكبيرة التي يعيشها العالم اليوم، وتخفيضها لباقي الدول، يؤكد بصورة جلية وبما لا يدع مجالاً للشك قوة وصلابة أساسيات الاقتصاد الأردني، ويبعث رسالة اطمئنان من مؤسسة دولية مرموقة لها وزنها وتأثيرها على الصعيد العالمي أن اقتصادنا الوطني يسير على الطريق الصحيح. 
وبكل تأكيد فإن هذا التحسّن لم يأت من فراغ، وإنما جاء مدعوماً بزخم الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي ينفذها الأردن منذ عدة سنوات لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وهو ما ساهم أيضاً في نجاح الأردن في إتمام 6 مراجعات متتالية في الوقت المحدد لبرنامج الإصلاح الذي ينفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي حظي بإشادة واسعة من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني. 
‎ولعل ما يعزز من منطقية التوقعات الجديدة للبنك الدولي للنمو الاقتصادي في الأردن أنها تأتي منسجمة مع الأداء الاقتصادي الذي تحقق خلال النصف الأول من هذا العام، حيث نما الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.7 %. 
وقد كان هذا النمو متأتياً من النمو في كافة القطاعات الاقتصادية، بقيادة الصناعات التحويلية، والنقل، والزراعة، وخدمات المال والتأمين، ومنتجي الخدمات الحكومية، والتي ساهمت مجتمعة بحوالي ثلثي النمو المتحقق. 
‎رسالة إيجابية أخرى أظهرها تقرير البنك الدولي تؤكد الاستقرار النقدي المتحقق في المملكة، وذلك لدى تناوله تطورات الأسعار في دول المنطقة. فما يبعث على الارتياح، ما أظهره التقرير من أن الأردن كان واحداً من الدول القليلة التي سجلت معدلات تضخم متدنية على أساس سنوي في شهر آب 2023، سواءً على مستوى التضخم الكلي أو على مستوى تضخم أسعار الغذاء في المنطقة، حيث لم يتجاوز معدل التضخم الكلي في المملكة 0.9 %، ‎ومما يلفت الانتباه أيضاً، أن معدل التضخم في أسعار الغذاء في الأردن كان منخفضاّ بشكل واضح، إذ بلغ 1 % فقط، مقارنة بمستويات تضخم مرتفعة في باقي دول المنطقة وصلت في لبنان إلى 274.2 %، و74.2 % في مصر، و16.1 % الجزائر، و13.9 % في تونس، و10.6 % في المغرب، و9.2 % في البحرين، و6.1 % في الإمارات، و5.7 % في الكويت.
‎إن تسجيل الأردن لمستويات منخفضة للتضخم، ما كانت لتتحقق لولا الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة وكذلك السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي لاحتواء الضغوط التضخمية. ونشير هنا إلى أن معدل التضخم الكلي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي انخفض، وفقا للبيانات الرسمية، إلى 2.3 % مقابل 4.0 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder وفاء الخضراء

المعايير المزدوجة: قصف المستشفيات والمناطق السكنية وجرائم الإبادة

منذ 9 دقيقة
placeholder نضال المجالي

دمعة وثلاث غصات وأمل واحد في حق غزة!

منذ 14 دقيقة
placeholder د.عبدالله سرور الزعبي

غزة: تغير إستراتيجي في شكل الصراع

منذ 14 دقيقة
placeholder د.خليف الخوالدة

لنقرأ المواقف من جديد!

منذ 34 دقيقة
placeholder علاء الدين أبو زينة

لا شيء يبرر إدانة الفلسطينيين أنفسهم..!

منذ 36 دقيقة
placeholder ماهر أبو طير

سيناريو التدويل في غزة بعد الحرب

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

غزة: تغير إستراتيجي في شكل الصراع

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

أيام عصيبة مقبلة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو التدويل في غزة بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لا شيء يبرر إدانة الفلسطينيين أنفسهم..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل إيجابية من البنك الدولي ‎تجاه المملكة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دمعة وثلاث غصات وأمل واحد في حق غزة!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات | منذ2 ساعة
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 