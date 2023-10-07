الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قراءة في المشهد الفيصلاوي

شعار النادي الفيصلي
ما يجري في النادي الفيصلي من تخبط إداري وفني، يعود بالدرجة الأولى لتداعيات انتخابات النادي التي جرت قبل بداية الموسم الكروي الحالي، والتي قد تساهم في مزيد من الانتكاسات، في حال لم تظهر الإدارة حكمة وحنكة في إدارة المشهد.اضافة اعلان
القاعدة التي بنى عليها الفيصلي تحضيراته للموسم الكروي الحالي، كانت “مهلهلة وضعيفة”، ما يعني أن كل ما يأتي من بناء على هذه القاعدة، سيكون معرضا للانهيار في أي لحظة، لأن الأساسات ضعيفة، وفي حال كان هناك نجاحات، فإنها تكون بتيسير من رب العالمين ودعاء الوالدين، وليس بذكاء الإدارة أو قوة الفريق.
الفيصلي منذ البداية، أعلن تجديد عقد المدرب جمال أبو عابد، رغم غياب التجانس مع الإدارة لمواقف انتخابية، وكان البعض ينتظر إخفاق أبو عابد ليقوم بعزله، ليشكل هذا المشهد أولى حالات الضعف في الفريق، حيث كان الأجدى بالإدارة التي تعرف أنها مقبلة على مشاركة بدوري أبطال آسيا، اختيار مدرب أجنبي متمكن ومتمرس، وتجنب تجديد عقد أبو عابد، ليس لأنه لا يليق بالفيصلي، بل لأن “النار” ستشتعل بين الإدارة وجمال في أي وقت لغياب التجانس والانسجام، وهو ما حصل بالفعل، ما انعكس سلبا على الفريق الذي ظهر “مهلهلا” بعد هذه التغييرات في الجهاز الفني.
الخطأ الثاني الذي ارتكبه الفيصلي، هو محاولته بتسريع  الهروب من تداعيات أزمة استقالة أبو عابد، ليسقط في وحل التعاقد مع مدرب آخر لا يليق بالفيصلي وطموحاته، ما تسبب في أزمة أخرى داخل النادي بسبب هذا القرار، لتتعمق الأزمة مع المدرب التونسي الذي ظهر بإمكانيات لا تليق بحجم الفيصلي وتاريخه، ما تسبب في إحراج الإدارة التي وجدت نفسها في موقف صعب أمام الجماهير، ما دفعها لخطأ جديد يتمثل في خيار ابعاد المدرب التونسي غازي الغرايري، رغم مرور وقت قصير على تعيينه. 
الفيصلي، كاد يسقط في مزيد من الأخطاء عندما حاول استقطاب المدرب جمال محمود قبل أن تتعثر المفاوضات في اللحظات الأخيرة.
الخطأ ليس لأن جمال محمود لا يملك الإمكانات، بل أنه ربما يكون أحد أفضل المدربين المحليين في الوقت الحالي، ولكن الخطأ يكمن في أن جمال محسوب على نادي الوحدات الخصم التقليدي للفيصلي، وبالتالي، فإن الجمهور الفيصلاوي لن يكون متقبلا لأي تعثر، ما سيدفعه للمطالبة في أول تعثر بإبعاده وبالتالي عودة الأزمة إلى المربع الأول.
الفيصلي بلا ناطق إعلامي ولا تجانس إداري وكل “يغني على ليلاه”.. مشهد يجسد الحال المرير. . فهل نشهد تغييرات قريبة في النهج بما يليق باسم ومكانة الفيصلي.
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شعار النادي الفيصلي

قراءة في المشهد الفيصلاوي

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