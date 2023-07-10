قراءة في النمو الاقتصادي

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في الربع الأول من العام الحالي 2023، شهدنا زيادة في معدل النمو الاقتصادي بنسبة 2.8 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وهذا أعلى بمقدار 0.3 % من الربع الأول من العام 2022 وبمقدار 0.8 % من الربع الأخير من العام 2022.النقطة البارزة هي أن كل القطاعات الاقتصادية حققت نمواً في الربع الأول من العام 2023، وكأن القوى الاقتصادية توحدت لتحقيق نمو إيجابي في جميع القطاعات، خاصة انه ليس هناك قطاع واحد يشهد نموًا سلبيًا، مما يعكس الثبات والاستقرار في الأداء الاقتصادي العام.التقدم الذي حققه القطاع الزراعي يشكل جزءًا كبيرًا من النجاح الاقتصادي لهذا العام، حيث سجل أعلى نمو بين جميع القطاعات بنسبة 7.4 %، حيث تم تأكيد هذه الإشارة الإيجابية بالإعلان من قبل وزير الزراعة بأن نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية قد تجاوزت الـ61 %، وهو أعلى مستوى يتم تحقيقه في السنوات الأخيرة. هذا التطور البارز يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل لفهم دوافعه وتأثيره على الاقتصاد الوطني.كما زادت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3 %، بزيادة كبيرة عن المعدلات السابقة التي كانت تتراوح حول الـ3 %، إذ إن هذا الارتفاع يشير إلى نمو متسارع وثبات في القطاع الزراعي، الذي يصبح بالتالي أكثر أهمية للاقتصاد الوطني.القطاع الثاني في النمو كان قطاع الإنشاءات بنسبة 5 %، مما يشير إلى استمرار الأنشطة التجارية والصناعية، بفضل الاستثمارات المستمرة والنمو السكاني.وعلى الرغم من أن القطاعات الأخرى، مثل الصناعات التحويلية والخدمات المالية، ساهمت بشكل كبير في النمو، فإن نسبة النمو في هذه القطاعات كانت أقل من القطاع الزراعي. الصناعات التحويلية نمت بنسبة 3 % أو 4 %، بينما حقق القطاع المالي نموًا بنسبة حوالي 2.5 %.في النهاية، الصورة العامة التي تتبين من هذا التحليل هي استمرار النمو الاقتصادي والاستقرار في الأداء عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الربع الأول من العام 2023.هذا الأداء المتوازن والمستقر يشير إلى القوة الداخلية للاقتصاد والقدرة على التعافي من الصدمات المحتملة، علاوة على انه يشجع زيادة التفاؤل بشأن الأداء الاقتصادي في الأشهر القادمة، مع التأكيد على الاستقرار في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعة يمثل أساسًا قويًا للتنمية المستدامة، بينما يوفر النمو في القطاعات الأخرى دعمًا إضافيًا.هذا في الاقتصاد الوطني، في حين ان الاقتصادات العالمية تتجه نحو النمولاسيما ان التقدم المحرز في الربع الأول من العام 2023 يعكس التحسن المستمر في الاقتصاد الوطني، وهذا التطور المستدام يشير إلى القدرة الكبيرة للاقتصاد على النمو والتكيف مع التغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.في النهاية، يحتاج الاقتصاد إلى الحفاظ على هذه القوة والثبات والنمو المستدام في جميع القطاعات لضمان استقرار واستدامة الاقتصاد في المستقبل، الامر الذي يستدعي هذه الأوضاع الإيجابية التحليل المستمر والمراقبة الدقيقة للتطورات المستقبلية في الاقتصاد الوطني.