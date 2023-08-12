الأحد 13 آب 2023
النسخة المطبوعة

ما يفعله السفراء والدبلوماسيون هنا

ماهر أبو طير
ماهر أبو طير
قبل سنوات وظف الأردن علاقاته مع واشنطن لتغيير سفيرة أميركية هنا في عمان، بعد تجاوزها كل الخطوط ، وتم انهاء مهمة السفيرة فعليا وعادت إلى بلادها.
والقصة بتفاصيلها الحساسة يعرفها عدد من المسؤولين والمطلعين، وهذا يعني أن الأردن المستضعف بنظر بعض مواطنيه، ليس ضعيفا، فهو قادر في مرحلة معينة، وعند تجاوز الحدود على اتخاذ إجراءات معينة، في حالات تتعلق بسياساته. اضافة اعلان
حين يقوم أحد الأشخاص في الأردن قبل فترة قصيرة، سرا، بإرسال بيانات معلوماتية تفصيلية ضد الأردن بخصوص قانون الجرائم الإلكترونية إلى الخارجية الأميركية وتساهم هذه المعلومات في صياغة بيان من المستوى الثالث للخارجية الأميركية ضد الأردن بشأن هذا القانون فإن علينا ان نسأل لحظتها إذا ما كان هذا العمل في الأساس جائزا أو مسموحا، أو بلا كلفة، وكأن الاستقواء بالخارج على الداخل، والاستقواء أيضا بالسفارات، وسيلة مشروعة لفرض قرارات.
هذه موضة سائدة، أي الهرولة باتجاه السفارات سرا وعلنا، وتسريب معلومات عن الأردن في مناسبات مختلفة، وكأن التجسس الناعم على هذه البلاد فضيلة هنا.
أصل هذا الانطباع الساذج، أي توظيف الاتصالات بالسفارات، أو الخارج لفرض تغييرات في الأردن، يعود إلى أسباب معينة، تتلخص في اعتقاد البعض أن الأردن يخضع للضغوط، وانه ضعيف جدا، وله مصالح ويخشى الغرب، وأنه غير قادر على بلورة أي قرار، بل أن أحد الذوات المعروفين يقول إن بعض القوانين هنا تأتي جاهزة من السفارات الغربية، كدليل على مدى نفوذ هذه السفارات في الأردن.
مناسبة هذا الكلام صدور قانون الجرائم الإلكترونية، ودخول سفراء قبل إقرار القانون على خط التحشيد والنقد للقانون، وهذا ليس من حقهم أبدا، لان بيننا كثيرون انتقدوا هذا القانون، فهذا بلدهم وهذا قانونهم الذي كانوا يرفضونه، لكن ما علاقة هذا الدبلوماسي او الدبلوماسية، بقانون أردني يخضع لاعتبارات داخلية، وإلى أي حد يكون مسموحا لهذا الدبلوماسي أو الدبلوماسية التهديد باسم بلاده، وهل وكلته بلاده بشكل رسمي بتهديد الأردن، ام كان منفعلا وكأنه شخص يحكم الأردن ويدير شؤونه الداخلية بمعزل عن علاقات الأردن المباشرة ببلاده والتي تتجاوزه أصلا. 
يقوم الدبلوماسيون بكتابة التقارير حول الشؤون الأردنية إلى عواصم بلادهم، فهذا هو عمل كل الدبلوماسيين أساسا، لكن ليس من حق أحد التدخل في الشؤون الداخلية من خلال ممارسة الضغوطات، أو التهديد، ولا من خلال تسريب المعلومات للتثوير الداخلي، ولا من خلال مس سمعة أي سلطة من السلطات.
كل الحقوق السابقة يمارسها الأردنيون إلى حد كبير وهي متاحة لهم، لا لغيرهم، ولعل أخطر فئة هنا في الأردن، تلك التي تستقوي بالخارج لفرض تغييرات في الداخل، وهي ان مارست هذه اللعبة في قانون الجرائم الإلكترونية، فهي ستواصل ذات اللعبة في قضايا حساسة ثانية، تمس الدين، والوطنية، والقومية، وثوابت المجتمع الأخلاقية، وهناك شواهد انهم يحاولون بكل الوسائل تغيير الأردن بنيويا.
الأدهى والأمر أن بعضنا يحتفل بكل نقد غربي يتنزل على هذه البلاد، ويحتفي بكل تجاوز قد يرتكبه دبلوماسي ضد بلاده في جلسة هنا أو هناك، ولا كأن البلاد بلاده، ولا كأن اللياقة الوطنية تفرض عليه على الأقل الشعور بالاستياء أمام مس بلاده، وهذه حالة نراها عند كل بيان أو تقرير أو مقال ينتقد الأردن لسبب ما، وإذا كنا بكل أمانة ننتقد داخليا وبشكل حاد كثيرا من القضايا والسياسات فهذا شأننا نحن في بلادنا، لا شأن الآخرين الذين يرفضون للمفارقة اعتراضنا على كثير من التصرفات المهينة في بلادهم ضد ثقافتنا وديننا، بذريعة ان هذه حريات مصانة في بلادهم.
السفراء والدبلوماسيون عليهم أن يحترموا وجودهم، هنا، مثلما يحترم سفراء الأردن ودبلوماسيوه وجودهم في عواصم العالم، ولا تنقص الأردن الوسائل ولا الاتصالات المباشرة لوقف تجاوزات هذا أو ذاك، خصوصا، أن الأردن متنفذ في الخارج وبما يتجاوز وجود سفراء هذه الدول هنا، وهو أمر يعرفه هؤلاء لكنهم يتغافلون عنه.
ثم اين الرواية السياسية الكاملة في كل قصة، ما دمنا نستقوي برأي الخارج، ولا نضع رأي الداخل فيها، من باب الأمانة، والعدل، والتوازن، والانصاف ؟!.

العلاقات السعودية الإسرائيلية 11 آب 2023

رمزيات المخيم الفلسطيني وتفاعلاته..! 09 آب 2023

مدارس خاصة تنتهك حقوقا.. و"التربية" ترفع الرسوم 09 آب 2023

السعودية وإسرائيل.. ما الجديد؟ 09 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder علاء الدين أبو زينة

مستقبل الهيمنة في عصر الما بعد إنسانية..!

منذ2 ساعة
placeholder د.نهلا عبدالقادر المومني

مشاركة المرأة في رسم السياسات العامة

منذ2 ساعة
placeholder المهندس حمزة العلياني

نمو اقتصادي أكثر مرونة واستدامة

منذ2 ساعة
placeholder نضال المجالي

"ثقة ونص"

منذ2 ساعة
placeholder سلامة الدرعاوي

دوام المحال التجارية في عمان

منذ2 ساعة
placeholder مكرم أحمد الطراونة

جرش.. تغييب الممثل الأردني

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جرش.. تغييب الممثل الأردني

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

ما يفعله السفراء والدبلوماسيون هنا

ماهر أبو طير |اليوم

مستقبل الهيمنة في عصر الما بعد إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دوام المحال التجارية في عمان

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشاركة المرأة في رسم السياسات العامة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"ثقة ونص"

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات | منذ2 ساعة
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
 