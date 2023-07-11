الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

هذه العقدة التي تستحكم بنا

ماهر أبو طير
ماهر أبو طير
الشعوب العربية تعشق الألقاب، فهذا بيك، وذاك باشا، وهذا عطوفة وذلك معالي، وهذا طبيب، وذاك مهندس، وهكذا تتجذر هذه الثقافة غير المنتجة أصلا، وغير الصالحة لهذا الزمن.اضافة اعلان
مناسبة الكلام، ما تراه من مواصلة الناس لذات الطريقة هنا في الأردن، إذ على الرغم من كل التحذيرات من دراسة تخصصات مثل الطب والهندسة، مثلا، الا أن الأهالي يزرعون في الابناء منذ طفولتهم أن هذا سيكون طبيبا، وذاك على ما يبدو مهندسا، فتتعاظم العقدة، عقدة اللقب، وتتحول إلى مطلب شخصي في مجتمعات لا  تلتفت لكل الأرقام التي تنهمر عليها ليل نهار.
يبلغ عدد طلبة الطب في الأردن عشرين ألفا تقريبا، ومثلهم عشرين ألفا يدرسون الطب خارج الأردن، وكل هؤلاء لا يجدون أصلا فرصا للتدريب في المستشفيات قليلة العدد، ولو وجدوا فستكون هذه الفرص بلا دخل مالي، بما يعني أن طالب الطب أمامه من عشرة إلى إحدى عشرة سنة حتى يبدأ بقطف رزقه، هذا إذا تيسرت الأمور أصلا، وحين تعلن الجهات المختصة أن هناك عدة آلاف من طلبة الطب عاطلين عن العمل، ولا يجدون أي فرصة، لا يستمع اليهم أحد، لان القصة نهاية المطاف خيار شخصي، لا يمكن لأحد منعه أو التحكم فيه.
هل هي عقدة اللقب، ام انها قناعة اجتماعية أن الطبيب أعلى مرتبة في السلم المهني والاجتماعي، أم انها مجرد مفاخرة بين الأهل والجيران، أو انها رغبة شخصية لا يمكن التقليل من اهميتها واتهام صاحبها بعدم الجدية، وقلة الخبرة، والجهل والعدمية، ام أن الخيارات المتاحة قليلة أصلا، بما يفسر دراسة كثيرين لتخصصات لا يريدونها ولم يجدوا بديلا عنها.
اسألوا النقابات المهنية واذهبوا إلى كل احصاءات المهن ، من دارسي الطب، إلى الهندسة، مرورا بالمحامين، والصحفيين وغيرهم، ستجدون بطالة بعشرات الآلاف في كل تخصص، فوق كارثة التخصصات الإنسانية والمالية، وستذهلون من الأرقام، بما يؤكد تعثر مستقبل كثيرين، وانخفاض الدخول، وعدم وجود آفاق مهنية أو اقتصادية في بلد يفيض بخريجي الجامعات.
هل تكمن المشكلة في عدم القدرة على التغيير في المؤسسات الجامعية التي لا تجدد تخصصاتها كما يجب وتوفر تخصصات جديدة ذات مستقبل ودخول وتتلاءم مع التغيرات في هذه الدنيا، ام أن الناس يميلون فقط لخوض ما يعرفونه حتى لا يتورطون فيما لا يعرفونه ويندمون لاحقا، كما أن إصرار الناس على ذات التخصصات، أمر محير حقا، لان العبرة نهاية المطاف ليست باللقب، ولا بالوجاهة الاجتماعية، والعبرة تكمن في حمل شهادة جامعية في تخصص يحبه المرء، توفر له دخلا جيدا، وتكون مهنته قابلة للتطور بشكل طبيعي ومتدرج.
القصة لا تقف عند هذه الحدود، فالازمة تدمر كل البنى الاجتماعية والموارد البشرية في الأردن، ويكفي ما نراه من عشرات آلاف الخريجين بلا عمل في تخصصات اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الجغرافيا، التاريخ، علم النفس، معلم صف، وغير ذلك من تخصصات إنسانية، لا تعرف لماذا لا يتم وقفها لسنوات حتى تستوعب البلد كل هذه الأمواج، التي لا تجد عملا، وان وجدت فسيكون بدخل قليل، لا يغطي أجور النقل ووجبة الافطار، وكلفة الاتصالات والسجائر.
أنا هنا لا أنكر على الناس حقهم في فعل ما يريدون، لكنك تأسف بشدة حين ترانا مجتمعا يتفاخر بكونه الأكثر تخريجا للجامعيين في الشرق الأوسط، لكن لا أحد يحدثك عن جودة التعليم ذاته، ولا عن مستقبل التخصصات ذاتها، ولا عن التنافسية، ولا عن الجانب الاقتصادي في كل تخصص، وكثيرا ما تكتشف ان من يعمل بتخصصه، قد لا يسترد كلفة تعليمه الا بعد سنوات طويلة، وهذا يعني ان خياراته لم تكن منتجة اقتصاديا، وخضعت للمزاج أو الهوى.
نحن هذه الأيام، في دوامة التوجيهي، وإذا كانت الجهات الرسمية تتفرج على المشهد دون تدخل، وتترك كل هذه الأجيال لمصيرغامض، فعلى الأهالي والطلبة التنبه إلى أين يذهبون، وتخصيص نصف ساعة من وقتهم الثمين لقراءة واقع التخصصات الجامعية.
لقد آن الاوان أن يخطط الطلبة لمستقبلهم على أساس اقتصادي منتج أولا وأخيرا، فيما كل عقد الألقاب والوجاهة وارضاء الوالدين لغاية الفخر الاجتماعي، لا تقدم ولا تؤخر.
نحن ننحر مواردنا البشرية دون أن يرف لنا جفن.

أوضاع الأردنيين.. الصمت أفضل! 10 تموز 2023

الحزب في الأردن أسير اثنين 10 تموز 2023

هل اقتربت الثورة من الجمهورية الخامسة؟ 10 تموز 2023

مأزق السلطة وتقويتها 10 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder أحمد حمد الحسبان

الدواء: وماذا عن الهوامش الربحية؟

منذ3 ساعة
placeholder سائد كراجة

انهيار السلطة "زعتري 2"

منذ3 ساعة
placeholder مكرم أحمد الطراونة

تصغير أكتاف.. لماذا؟

منذ3 ساعة
placeholder د. محمد حسين المومني

تهديدات على الأمن الوطني الأردني

منذ3 ساعة
placeholder نادر رنتيسي

نون الغواية

منذ3 ساعة
placeholder خالد خطاطبة

الحكومة والرياضة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تصغير أكتاف.. لماذا؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

تهديدات على الأمن الوطني الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذه العقدة التي تستحكم بنا

ماهر أبو طير |اليوم

نون الغواية

نادر رنتيسي |اليوم

انهيار السلطة "زعتري 2"

سائد كراجة |اليوم

الحكومة والرياضة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات | منذ3 ساعة
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
 