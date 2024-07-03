 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وديعة النبي

ماهر أبو طير
ماهر أبو طير
المسجد الأقصى في القدس، ليس فلسطينيا بالمعنى الحرفي، وإذا كان المسجد في فلسطين، وجواره فلسطينيا، فهذا لا يعفي ملياري عربي ومسلم من مهمة الدفاع عنه، ولا تحت أي عنوان هذه الأيام، فهو أمانة في أعناق الجميع، سوف يحاسب عليها من يتغافل ويتعامى.اضافة اعلان
مليار عربي ومسلم يتمنون الصلاة فيه، لكنهم في الوقت ذاته يسترخون في بيوتهم باعتبار أن مهمة الدفاع عنه موكولة بمن يعيشون في البلدة القديمة في القدس، أو كل مدينة القدس، أو بقية أهل فلسطين، ومن المثير هنا أن لا شيء يثير غضب العرب والمسلمين في غالبيتهم، لا الدم المسفوك ولا "وديعة النبي" صلى الله عليه وسلم،  أي المسجد الأقصى، وهم حقا مثل غثاء السيل بلا فائدة، يبما يحولنا إلى أمة صوتية بامتياز في هذا الزمن الصعب جدا.
يوم أمس اقتحم المئات المسجد الأقصى مجددا، ومنذ بداية العام الجاري اقتحم أكثر من 25 ألف إسرائيلي المسجد الأقصى، أي خلال ستة أشهر، والبعض لا يلتفت لقصة المسجد الأقصى، ويقول لك هذا مجرد مبنى حجري سيتم بناءه من جديد حتى لو هدمته إسرائيل، لأن البناء مر في مراحل مختلفة، والقيمة ليست للحجارة، وهذا الرأي المتخاذل يعبر عن جهل شديد، وعن رغبة بالتخلي عن مسؤولية المسجد، بما يعنيه من قيمة أساسية، ومن كونه " وديعة النبي" صلى الله عليه وسلم، التي تتعرض للتهديد والحرق وإطلاق النار والاقتحامات كل يوم.
هذه الأمة لا هي قادرة على دعم المقدسيين كما يجب، ولا هي قادرة على الالتفاف على الموانع الإسرائيلية لدعم القدس، ولا هي تفعل شيئا لحماية المسجد، وهي أيضا تساعد في تكريس الواقع الحالي، أي أنه يقال للفلسطينيين اذهبوا وصلوا وعودوا إلى بيوتكم، ولا تعترضوا على إسرائيل، ولا تتسببوا بفوضى أمنية داخل الحرم القدسي، بما يأخذنا فعليا إلى تكريس السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي، وتعزيز التقاسم الزمني، وصولا إلى التقاسم الجغرافي لمنطقة الحرم كلها.
الذي يريد أن يتخلى عن دوره في ملف المسجد الأقصى، يفعل ذلك من باب التغافل والتناسي، أو حتى البحث عن ذرائع عبر أبواب مختلفة، من بينها أن إسرائيل تتحكم في كل شيء، وإذا كانت " وديعة النبي" صلى الله عليه وسلم، لا تثير الغيرة ولا الغضب ولا القلق، ولا الشعور بالمسؤولية، فما هو الأمر الذي سيثير الغيرة هنا، خصوصا، وأننا نرى  جميعنا أصبحنا بمن فيهم كاتب هذه السطور، مجرد أمة تبكي على حاضرها، بسبب كل ما نراه في كل دول المشرق العربي، وبقية المنطقة العربية والإسلامية التي تعاني أصلا من كوارث مختلفة.
علينا أن نلاحظ أن جرأة الإسرائيليين على المسجد الأقصى ارتفعت بعد حرب غزة، من باب الثأر والانتقام والتحدي، ووزارء الاحتلال يدخلون الحرم كل فترة، بحماية الجيش والأمن الإسرائيلي، فيما الأهم يرتبط بنقطتين، الأولى التدرج المتواصل في فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي، بما في ذلك المسجد الأقصى، والثانية التوطئة لهدم أحد المسجدين داخل الحرم القدسي، القبلي وقبة الصخرة، والسطو على الأرض الفارغة داخل الحرم القدسي.
هكذا إذا تنجرف كل الدنيا نحو منحنيات خطيرة، وتضيع التحذيرات التي تتدفق من القدس، التي يعاني أهلها من الملاحقة الأمنية والترصد والتعذيب والاعتقال والتجويع في سياقات إذلال كل هؤلاء ولا يسمعون سوى أصوات المتذاكين حين يقولون لماذا لا يهب أهل القدس هبة رجل واحد ضد إسرائيل، وهو سؤال قابل أيضا لعكس بوصلته بحيث يكون لأمة العرب والمسلمين، عبر سؤالهم لماذا لاتهبون هبة رجل واحد للدفاع عن "وديعة النبي"، قبل أن تكون مسجدا فلسطينيا خالصا وفقا لوجهات نظركم الفذة، التي تجد كل مرة مسارب سوداء للتدفق علينا.
"وديعة النبي" ذروة الصراع السياسي وتعريف الهويات داخل فلسطين، بما يعنيه ذلك من معنى على مستوى أمة بأكملها، وعلى مستوى منطقة عربية تتعرض إلى أخطر السيناريوهات.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder مالك العثامنة

تلك الضفة المحتلة

منذ 7 دقيقة
placeholder سلامة الدرعاوي

للعلم فقط

منذ 8 دقيقة
placeholder محمود خطاطبة

"قوننة" المسؤولية الاجتماعية

منذ 9 دقيقة
placeholder رامي خريسات

حوكمه قطاع التأمين والاستدامة

منذ 9 دقيقة
placeholder موفق ملكاوي

بعد الحرب

منذ 11 دقيقة
placeholder ماهر أبو طير

هذا الضجيج في عمان وأخواتها

02 تموز 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

وديعة النبي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد الحرب

موفق ملكاوي |اليوم

"قوننة" المسؤولية الاجتماعية

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

للعلم فقط

سلامة الدرعاوي |اليوم

تلك الضفة المحتلة

مالك العثامنة |اليوم

حوكمه قطاع التأمين والاستدامة

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-2)

ترجمات | منذ2 ساعة
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات |02 تموز 2024
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غلاء إيجارات المنازل

غلاء إيجارات المنازل

إدمان الهواتف الذكية! 02 تموز 2024

كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت
 