الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

2023.. اقتصاديا

سلامة الدرعاوي
سلامة الدرعاوي
أيام ويُسدل الستار على سنة 2023 التي كانت مليئة بالمحطات الاقتصادية، مما يستوجب الوقوف عليها لمعرفة أين أصابت الحكومة، وأين أخطأت خلال هذه السنة بحلوها ومرها.اضافة اعلان
بداية عام 2023 شهد إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي تعول عليه المملكة ليكون دافعا لها في جذب الاستثمار وزيادة التدفقات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن، وقد تبع ذلك قوانين وأنظمة لتسريع تنفيذه وتنظيمه مع جعل وزارة الاستثمار المرجعية الوحيدة للعملية الاستثمارية.
حافظت مستويات التضخم في الأردن على مستوياتها المنخفضة نسبيا مقارنة بما هي عليه في دول المنطقة خاصة، والعالم عامة، وبقيت هذه المستويات الأقل في المنطقة، ولم تتجاوز في أعلى مستوياتها 4.9 %، في حين يُتوقع أن تتجاوز بنهاية العام 2.7 %، وهذه نتيجة للجهود الحكومية الضاغطة في عمليات رقابة الأسواق وتنظيمها قدر الإمكان بحيث منعت مستويات الغلاء من الارتفاع بالشكل الذي كانت عليه في الأسواق العالمية.
استطاعت الحكومة بنجاح أن تعزز من أمنها الغذائي بشكل كبير، وتبني احتياطات استراتيجية مهمة من مخزونات القمح، تغطي احتياجات المملكة لأكثر من 15 شهرا، وهي الأعلى في المنطقة.
أنجز الأردن المراجعتين السادسة والسابعة لبرنامجه مع صندوق النقد الدولي بنجاح، واستطاعت الحكومة أن تدخل في مفاوضات لإبرام اتفاق جديد مع الصندوق للسنوات الأربع المقبلة، وبذلك، أصبح الأردن الدولة غير النفطية الوحيدة التي لديها اتفاق مع الصندوق، مما يبعث رسالة إيجابية لمجتمع المانحين والدول الصديقة والحليفة والمؤسسات الدولية والاستثمارية.
حصلت المملكة على دعم دولي مهم للسنوات الثلاث المقبلة؛ إذ قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات بقيمة تقارب الـ900 مليون يورو لدعم عدد من القطاعات الإستراتيجية في الأردن، في حين قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة مباشرة بقيمة 400 مليون دولار لدعم مشاريع ذات أبعاد تنموية مهمة في الاقتصاد الأردني، أهمها إمداد شبكة الغاز للتجمعات الصناعية في المملكة.
المحطات السابقة هي نقاط قوة حصلت في عام 2023، الذي شهد وصول نمو القطاع السياحي إلى مستويات غير مسبوقة حتى بداية شهر تشرين الأول الماضي، لكن المشهد تغير بعد بدء حرب الإجرام والإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الأهالي في غزة، والتي ألقت تداعياتها الاقتصادية بظلال قاتمة على استمرارية النمو لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
فالسياحة كانت القطاع الأسرع والأكثر تأثرا بشكل مباشر من تداعيات حرب غزة، وتراجعت الحجوزات بأكثر من 60 % في الشهرين الأخيرين من هذا العام، كما شهدت قطاعات مهمة مثل الصادرات، والتدفقات الاستثمارية، والطلب الداخلي، والاستهلاك المحلي تراجعا ملحوظا مع نهاية هذا العام، متأثرة بحالة سلبية تسيطر على المزاج العام. 
2023 كانت قد تكون سنة مثالية لتأسيس السنوات المقبلة في مرحلة البناء الاقتصادي والإصلاح، لكن الحظ لم يحالف الاقتصاد الأكثر تأثرا بالأحداث في المنطقة، فكيف هو الحال وهو الأقرب لفلسطين؟
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder ماهر أبو طير

2024 عام استثنائي في أجندة الأردن

منذ 19 دقيقة
placeholder سميح المعايطة

كيف ستنتهي الحرب؟

منذ 21 دقيقة
placeholder معاذ وليد أبو دلو

الأردن دائما مستهدف

منذ1 ساعة
placeholder د.منذر الحوارات

الأردن بين الدولة الخامسة والدولة البديلة

منذ1 ساعة
placeholder محمود الخطاطبة

تدمير صندوق دعم الطالب الجامعي

منذ1 ساعة
placeholder رعد التل

الإيرادات.. نحو اقتصاد أكثر تنوعا

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

2024 عام استثنائي في أجندة الأردن

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

الاستفراد بالأقصى في توقيت الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

إسرائيل تلطخ الميلاد دما

جهاد المنسي |اليوم

تدمير صندوق دعم الطالب الجامعي

محمود الخطاطبة |اليوم

أسئلة الرواية الأردنية في الحرب على غزة

نضال منصور |اليوم

فوضى المراحل!

يعقوب ناصر الدين |اليوم
سلامة الدرعاوي

2023.. اقتصاديا

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاستجابة الوطنية لفيروس الإيدز ما بين التحديات والتطلعات

تهاني روحي |اليوم
ترجمات
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات | منذ1 ساعة
السياسي الفرنسي جان لوك ميلانشون - (المصدر)

جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة "ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية"

ترجمات |24 كانون الأول 2023
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |23 كانون الأول 2023
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات |23 كانون الأول 2023
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
 