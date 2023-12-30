السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

2024.. عام التحديات

سلامة الدرعاوي
سلامة الدرعاوي
لا شك في أن العام الجديد 2024 لن يكون طبيعيا بكل المقاييس من الناحية الاقتصادية، حيث سيكون مليئا بالتحديات والصعوبات التي ستقف أمام العملية التنموية لأسباب عديدة أهمها الجانب السياسي والأمني الذي يلقي بظلاله القاتمة على المشهد العام في البلاد.اضافة اعلان
حرب الإبادة في غزة واستمرار المجازر، والتخوف من توسع العمليات الحربية إقليمياً، سيترك آثارا اقتصادية سلبية على غالبية القطاعات الاقتصادية في المنطقة عامة والمملكة خاصة.
قطاع السياحة الذي سجل أعلى معدلات نموه حتى الشهر الثامن من سنة 2023، تراجع بشكل كبير بفعل حرب غزة، وألغيت أكثر من 65 % من الحجوزات الفندقية، مما سيؤثر سلبا على دخل المملكة من العملات الصعبة.
حتى الصادرات، فإنه من المرجح أن تتراجع عن الأرقام المقدرة لها، وهي 6 % في العام الجديد، وذلك لأسباب عدة أهمها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين دولياً؛ بسبب تداعيات حرب غزة في المنطقة وتطورات تدخلات الحوثيين في مضيق باب المندب، إضافة إلى لجوء غالبية دول المنطقة إلى إجراءات حمائية لمنتجاتها الوطنية، مما سيزيد من الأعباء على الصادرات، ويولد ضغوطا تنافسية عليها، بسبب ارتفاع الكلف والمنافسة غير المتكافئة.
أسعار النفط قد تكون الأكثر عرضة في العام المقبل لموجة تقلبات حادة، مما سيلقي بظلاله على الفاتورة النفطية وكلف الدعم التي تقدمها الخزينة للمحروقات، والأمر أيضاً مشابه بالنسبة لأسعار المواد الغذائية الاستراتيجية، خاصة الحبوب، وتحديداً القمح، وكلها احتمالات تساهم-إذا لا سمح الله حدثت- بارتفاع المخصصات التي تقدمها الخزينة لتلك السلع من أجل المحافظة على أسعارها بين يدي المستهلك.
العام الجديد سيكون عام التحدي للحكومة في إحداث اختراق إيجابي في العملية الاستثمارية، خاصة باتجاه المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني والتوسعة الرابعة للمصفاة، وتحديث الموانئ.
الحكومة مطالبة في هذا العام بإحداث نقلة نوعية في خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمستثمرين معاً، وأن يتلمس الجميع نوعية وأثر هذه الخدمات من حيث الجودة والدقة والسرعة في إنجاز المعاملات وإتمامها بالشكل المطلوب.
لكن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو في عمليات ضبط النفقات العامة بشكل هادئ ورشيد ضمن عملية إصلاح مالي شاملة، تكون أقرب للعملية الجراحية العميقة والحرجة لجسم هيكل النفقات العام في الموازنة التي تعاني عجزا يناهز الـ2.8 مليار دينار في سنة 2024.
أقولها بصراحة، حالة عدم اليقين هي التي ستكون سائدة في المشهد الاقتصادي للمملكة في العام الجديد، بسبب تداعيات حرب غزة وما ستخلفه من آثار عميقة على مجمل الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، وليس الأردن فقط.
ما يستدعي من الحكومة الحذر ثم الحذر في إدارتها للمال العام والموارد المحدودة لديها، وإعداد خطط الطوارئ لكل القطاعات تحسبا لأي سيناريوهات محتملة وطارئة على المشهد العام، وهو أمر ضروري من باب التحوط، وليس التخويف وإثارة الذعر، فالأمر يحتاج إلى إجراءات احترازية قدر اللزوم للخروج بأقل الخسائر لا سمح الله.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder ماهر أبو طير

قراءات أمنية غائبة

منذ1 ساعة
placeholder نضال المجالي

ليلة رأس السنة غزية!

منذ1 ساعة
placeholder د.نهلا عبدالقادر المومني

مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات

منذ1 ساعة
placeholder علاء الدين أبو زينة

تنكر غريب للأوطان..!

منذ1 ساعة
placeholder نادر رنتيسي

عجز لغة الإعجاز

منذ2 ساعة
placeholder د. محمد حسين المومني

المبادرة المصرية وشروط نتنياهو الاستباقية

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قراءات أمنية غائبة

ماهر أبو طير |اليوم

تنكر غريب للأوطان..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

عجز لغة الإعجاز

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

2024.. عام التحديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

ليلة رأس السنة غزية!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات | منذ2 ساعة
جثامين ضحايا مجزرة الطنطورة مجمّعة تمهيداً لوضعها في القبرَين الجماعيين - (المصدر)

الطنطورة: الماضي والحاضر

ترجمات | منذ24 ساعة
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
 