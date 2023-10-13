الجمعة 13 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
أخبار محلية
الجمعة 13 تشرين الأول 2023
11:45 ص
آلاف في وسط البلد نصرة لغزة (صور)
من وسط البلد
حمزة دعنا
توافد الاف من الأردنيين إلى منطقة وسط البلد، بالعاصمة عمان، بالقرب من ساحة المسجد الحسيني، نصرة لغزة ودعما للمقاومة الفلسطينية.
ةتشهد المنطقة تواجد كثيف لرجال الأمن وإغلاق كافة مداخل محيط المسجد أمام حركة السير وفتحها سيرا على الأقدام.
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
الأمن يدعو الأردنيين للالتزام بأماكن الوقفات
منذ 38 دقيقة
حشود من الأردنيين يحاولون الوصول إلى الحدود (صور وفيديو)
منذ 42 دقيقة
الجمعة.. أجواء خريفية معتدلة
منذ2 ساعة
عبيدات نائباً ثانيا لرئيس مجلس النواب
منذ22 ساعة
"رجال الأعمال الأردنيين" تطلق حملة لدعم الأشقاء في غزة
12 تشرين الأول 2023
الأردن يسيّر أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
12 تشرين الأول 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة دمر 90 مدرسة و18 مسجدا وكنيسة
العرب والعالم
|
منذ 10 دقيقة
استشهاد 447 طفلا فلسطينيا في غزة حتى الآن وفق اليونيسف
العرب والعالم
|
منذ 21 دقيقة
الأمن يدعو الأردنيين للالتزام بأماكن الوقفات
أخبار محلية
|
منذ 37 دقيقة
حشود من الأردنيين يحاولون الوصول إلى الحدود (صور وفيديو)
أخبار محلية
|
منذ 42 دقيقة
آلاف في وسط البلد نصرة لغزة (صور)
أخبار محلية
|
منذ 60 دقيقة
الملك يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات إلى غزة
الغد الأردني
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة ؟
ترجمات
|
11 تشرين الأول 2023
الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية
ترجمات
|
22 آب 2023
الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"
ترجمات
|
10 تشرين الأول 2023
أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي
ترجمات
|
10 تشرين الأول 2023
لماذا تفشل الحركات الجماهيرية
ترجمات
|
09 تشرين الأول 2023
وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية
ترجمات
|
08 تشرين الأول 2023