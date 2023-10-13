آلاف في وسط البلد نصرة لغزة (صور)

حمزة دعنا

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توافد الاف من الأردنيين إلى منطقة وسط البلد، بالعاصمة عمان، بالقرب من ساحة المسجد الحسيني، نصرة لغزة ودعما للمقاومة الفلسطينية.ةتشهد المنطقة تواجد كثيف لرجال الأمن وإغلاق كافة مداخل محيط المسجد أمام حركة السير وفتحها سيرا على الأقدام.