السبت 30 آذار 2024
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آيلة العقبة تستقبل 1.5 مليون من الطيور الحوامة المهاجرة سنويا

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آيلة العقبة تستقبل 1.5 مليون من الطيور الحوامة المهاجرة سنويا

أظهر مسح علمي أجرته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة – مرصد طيور العقبة، أن نتائج موسم الهجرة لخريف العام الماضي في آيلة، أكد مكانتها كمركز حيوي لاستراحة الطيور المهاجرة.

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وأكد المسح، أن العقبة تحتل مكانة بارزة على ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم، مما يجعلها منطقة حيوية لاستراحة أكثر من 1.5 مليون من الطيور الحوامة المهاجرة، والملايين من الطيور غير الحوامة خلال هجرتها بين أوراسيا وأفريقيا.
وأوصى بـ "ضرورة مواصلة الجهود التي تقوم عليها آيلة لضمان استدامة هذه النظم البيئية الحيوية"، مشيرا إلى أنها "تواصل لعب دور محوري في حماية التنوع الحيوي من خلال جهودها في توفير بيئات متنوعة داخل مشروع آيلة مما يجعل منها مقصداً لسياحة مراقبة الطيور".
وقال المدير التنفيذي لشركة واحة آيلة للتطوير سهل دودين، إن "آيلة ملاذ مهم لاستراحة الطيور المهاجرة مما يجعل مسطحاتها الخضراء وبحيراتها الصناعية نقاط توقف رئيسة"، لافتا إلى أن أنواع الطيور التي جرى توثيقها في المناطق المهمة وأبرزها مرصد طيور العقبة ومشروع آيلة زاد على 270 نوعا.
مدير مرصد طيور العقبة، فراس رحاحلة، قال إن مسح أنواع الطيور في مشروع آيلة خلال موسم الهجرة الخريفي لعام 2023 سجل 93 نوعاً من الطيور، أربعة منها أنواع مهددة، وكان منها توثيق لنوع من النادر مشاهدته في الأردن بحسب اللجنة الوطنية لتسجيل الطيور النادرة.
وأشار إلى تسجيل طير جديد من أوز الغراء الصغيرة (Lesser White-fronted Goose) خلال هذا الموسم كثاني تسجيل له في بيانات الأردن بعد تسجيله أول مرة في عام 2018.
وبحسب الرحاحلة، فقد وثق في تشرين الثاني الماضي، وجود البط الحمراوي أبيض العين (Ferruginous Duck) في بيئات آيلة بعد ملاحظة أربعة أزواج منها، وهو نوع مهدد بالانقراض على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة تدهور موائله، كما سجل طائران آخران من الأنواع المهددة عقاب السهوب (Steppe Eagle) والزقزاق الشامي (Lapwing).

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