الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو السمن يوعز بدراسة طلبات العاملين في جسر الملك حسين

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أبو السمن يوعز بدراسة طلبات العاملين في جسر الملك حسين
تفقّد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن سير الأعمال في مركز حدود جسر الملك حسين الذي يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

واطلع ابو السمن خلال جولة ميدانية على انسيابية الحركة من والى الجسر بعد أن أنهت وزارة الأشغال مشروع تأهيل المنطقة المحيطة والذي تضمن توسعة وتعبيد الطريق أمام الجسر وازالة الاعتداءات على حرم الطريق اضافة الى تأهيل الأرصفة والجزيرة الوسطية.اضافة اعلان

واستمع أبو السمن من مدير المركز العقيد رأفت المعايطة الى أبرز الاحتياجات فيما يتعلق بالمباني والشوارع والساحات التي من شأن العمل عليها تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

وزير الأشغال أكد أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تأهيل المراكز الحدودية لتقديم الخدمة الفضلى لكافة القادمين والمغادرين الى المملكة وتوفير كافة الامكانيات اللازمة لديمومة الخدمات لزوار المملكة وخصوصا الأخوة الفلسطينيين الذي يعتبر الأردن المتنفس الوحيد لهم.

واستمع ابو السمن إلى مطالب العاملين في الجسر وملاحظاتهم، حيث اوعز لمسؤولي الوزارة إلى دراسة الطلبات والملاحظات وتنفيذها وفق الإمكانات المتاحة.
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