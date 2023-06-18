أبو حسان رئيسا لجمعية النقل المتخصص وحمدان نائبا له

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قررت الهيئة العامة لجمعية النقل السياحي المتخصص في اجتماعها الذي انعقد اليوم الأحد انتخاب لجنة إدارة جديدة للجمعية للعامين القادمين وذلك بحضور مندوب وزارة السياحة والآثار الدكتور يزن شحادة.هذا وقد تم اختيار لجنة إدارة جديدة بالتزكية وحسب الأتي:الدكتور المهندس عبد الستار أبو حسان رئيسا.السيد بهجت حمدان نائبا للرئيس.السيد زيد قرش امينا للصندوق.السيد علي أبو محفوظ امينا للسر.كما وتم اختيار كل من السادة الدكتور خالد اللحام والسيد محمود الجغل والسيد زيد أبو زيد لعضوية إدارة الجمعية.هذا واكد ابو حسان اهمية الدور التي تقوم به الجمعية في خدمة قطاع النقل السياحي الذي يعتبر ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية.وأضاف إن الجمعية ستعمل كل ما بوسعها لخدمة قطاع النقل السياحي الأردني وتعزيز تنافسيته وتقديم الأفضل لمستخدمي هذا القطاع بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار وهيئة تنشيط السياحة وهيئة تنظيم النقل البري.يذكر ان جمعية النقل السياحي قد تأسست عام ٢٠١٠ وتضم في عضويتها ستة عشر شركة نقل سياحي متخصص تستثمر بمئات الملايين.