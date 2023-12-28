الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو رمان يقدم أوراق اعتماده سفيرا في تونس

أبو رمان يقدم أوراق اعتماده سفيرا في تونس
أبو رمان يقدم أوراق اعتماده سفيرا في تونس
قدّم السفير عبدالله ابو رمان، يوم أمس الأربعاء، أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، قيس سعيد، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية التونسية، خلال مراسم جرت في قصر قرطاج في العاصمة تونس.اضافة اعلان

ونقل السفير ابو رمان تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، وتمنياته للشعب التونسي الشقيق بمزيد من التقدم والنماء.  وبدوره طلب الرئيس سعيد نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وكما أبدى اهتمام الحكومة التونسية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار .

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمار ومستشار الرئيس التونسي للشؤون الدبلوماسية.
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