أبو رمان يقدم أوراق اعتماده سفيرا في تونس

ونقل السفير ابو رمان تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، وتمنياته للشعب التونسي الشقيق بمزيد من التقدم والنماء. وبدوره طلب الرئيس سعيد نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وكما أبدى اهتمام الحكومة التونسية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار .
حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمار ومستشار الرئيس التونسي للشؤون الدبلوماسية.