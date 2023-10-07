أبو نوار: ضربة حماس حققت الصدمة النفسية للاحتلال وأذهلت العالم بسرعة وقوة الهجوم

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موفق كمالأكد خبير الدراسات الدفاعية، اللواء المتقاعد الدكتور مأمون أبو نوار، أن العملية التي نفذتها حماس عبقرية وفوق المستوى المعتاد، وتعتمد العملية على عنصر المفاجأة التكتيكة، وتحديد الأهداف بدقة، وحرمان الاحتلال من التقاط أنفاسه واستيعاب الضرب الأولى، مشيرا الى أن الضربة حققت الصدمة النفسية وأذهلت العالم بسرعة وقوة الهجوم.واضاف أبو نوار أن هذه العملية أثبتت أن قوة الاحتلال نسبية بالرغم من أنها دولة نووية، مشيرا إلى أن هذه العملية أظهرت فشل الجاهزية الاستخبارية الإسرائيلية، واستخفافها بقدرات حماس التي فاجأت العالم.