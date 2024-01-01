الإثنين 01 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة الى باردة نسبياً في اغلب المناطق

أجواء باردة الى باردة نسبياً
أجواء باردة الى باردة نسبياً
عمان - تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة في المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، فيما تسود أجواء معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهورالغيوم على إرتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وهنالك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء من شمال ووسط المملكة قد تمتد الى اجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الأربعاء، باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما وتكون الأجواء الخميس، باردة في المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، بينما تسود أجواء معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 7 وفي مرتفعات الشراة 13 - 5 وفي مناطق البادية 18 - 8 وفي مناطق السهول 17 - 7, وفي الأغوار الشمالية 24 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.
-- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العيسوي

شيوخ ووجهاء معان والبري وحدادين: جهود الملك أيقظت الضمير العالمي وفندت السردية الإسرائيلية بعدوانها على الأشقاء الفلسطينيين

منذ20 ساعة
FenGOYpXwAE-Lfy

وزير الزراعة لمصدري الخضار لإسرائيل: "استحوا على حالكم شوي"

منذ21 ساعة
b1bcf5d3-34b2-4efb-9daf-a220d645d93a

"الضمان" ومستشفى الجامعة الأردنية يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات طبية علاجية

31 كانون الأول 2023
d629c72b-85c2-44e5-8e5a-4325d1543368

العراق يبحث استضافة الدورة 56 لاتحاد الجامعات العربية في آذار المقبل

31 كانون الأول 2023
be33af78-b813-41a3-849b-718d0142cef2

شيوخ ووجهاء عشائر السلط والزغول: الملك يتحدث بصوت الحق لنصرة الأشقاء الفلسطينيين

30 كانون الأول 2023
الصحة: خلو المملكة من التسلسل الجيني للمتحور "جي إن 1"

الصحة: الأردن خالٍ من التسلسل الجيني لمتحور كورونا الجديد "جي إن 1"

30 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إسرائيل بعد 7 أكتوبر

ماهر أبو طير |اليوم

ودخل عام جديد والدم يستباح

جهاد المنسي |اليوم

الانتخابات البرلمانية وسيناريوهات المستقبل

نضال منصور |اليوم

الانحراف الكبير!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

جردة حساب سنوية

تهاني روحي |اليوم

الأردن والمشهد الأخير

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مسجد مزقت قبته قذيفة في أحد صراعات الشرق الأوسط - (أرشيفية)

حنين إلى مشرق ضائع

ترجمات | منذ16 ساعة
مظاهرة مساندة لفلسطين في باريس، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

أي مجال للتفكير بعد غزة؟

ترجمات | منذ16 ساعة
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |30 كانون الأول 2023
جثامين ضحايا مجزرة الطنطورة مجمّعة تمهيداً لوضعها في القبرَين الجماعيين - (المصدر)

الطنطورة: الماضي والحاضر

ترجمات |29 كانون الأول 2023
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 