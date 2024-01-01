أجواء باردة الى باردة نسبياً في اغلب المناطق

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عمان - تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة في المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، فيما تسود أجواء معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهورالغيوم على إرتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وهنالك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء من شمال ووسط المملكة قد تمتد الى اجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وتكون الأجواء الأربعاء، باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.كما وتكون الأجواء الخميس، باردة في المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، بينما تسود أجواء معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 7 وفي مرتفعات الشراة 13 - 5 وفي مناطق البادية 18 - 8 وفي مناطق السهول 17 - 7, وفي الأغوار الشمالية 24 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.-- (بترا)