السبت 16 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة اليوم.. وغير مستقرة حتى الثلاثاء

أمطار عمان
أمطار عمان
تكون الأجواء اليوم السبت، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.اضافة اعلان

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، مغبرة ومائلة للدفء في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر ولفترة قصيرة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة حيث تسود أجواء غير مستقرة وباردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون في ساعات الليل غزيرة أحيانا خاصة في جنوب المملكة ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

كما توالي درجات الحرارة انخفاضها الثلاثاء، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا أثناء النهار في بعض المناطق، مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها حاجز ال50 كم/ساعة، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 6، وفي مرتفعات الشراة 16 - 7، وفي مناطق البادية 23 - 9، وفي مناطق السهول 18 - 10، وفي الأغوار الشمالية 26 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 17، وفي البحر الميت 28 - 16، وفي خليج العقبة 29 - 17 درجة مئوية.
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