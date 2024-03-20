أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم ولطيفة غدًا

تكون الأجواء اليوم الأربعاء، باردة في أغلب المناطق، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر، ولاسيما فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطولًا مطريًا.



ويطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



كما ويطرأ الجمعة، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.



اما السبت، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ومائلة للدفء قليلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 5 وفي مرتفعات الشراة 12 - 4، وفي مناطق البادية 18 - 8، وفي مناطق السهول 15 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 15 درجة مئوية.- (بترا)