الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم ولطيفة غدًا

انخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة وباردة
انخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة وباردة

تكون الأجواء اليوم الأربعاء، باردة في أغلب المناطق، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر، ولاسيما فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطولًا مطريًا.


ويطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


كما ويطرأ الجمعة، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.


اما السبت، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ومائلة للدفء قليلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 5 وفي مرتفعات الشراة 12 - 4، وفي مناطق البادية 18 - 8، وفي مناطق السهول 15 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 15 درجة مئوية.- (بترا)


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
انخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة وباردة

أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة

25 شباط 2024
اقرأ أيضا
MG3ExeRIRdC4w2kEF7SbWv4HqYLoRYlpRxzzJwvx

مجلس الأمانة يصادق على تمويل شراء 48 حافلة

منذ14 ساعة
خرا

المؤسسة التعاونية: تحقيق التنمية يتطلب تحسين الظروف المعيشية للأردنيين

منذ17 ساعة
1710860194586

السفير الألماني بعمان يشيد بالعلاقات الثنائية بين البلدين

منذ17 ساعة
WhatsApp Image 2024-03-19 at 5.35.59 PM

المركز الوطني للإبداع يطلقُ "منصّةَ الحسنِ للتعلم"

منذ17 ساعة
-469652610

الأردن الخامس عربيا بجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي

منذ17 ساعة
w980-p16x9-2023-11-15T110822Z_1756562626_RC2ND4APB4BX_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA

حماس: إسرائيل تهاجم مستشفى الشفاء للتغطية على إخفاقها العسكري

منذ18 ساعة
افكار و مواقف

الهجوم الأميركي على نتنياهو

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذا ما يهمسون به في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

هل من شبهة دستورية في قوانين النقابات؟

د.خليف الخوالدة |اليوم

أحزاب تحت خط الفقر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات | منذ11 ساعة
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات | منذ13 ساعة
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy
 
 