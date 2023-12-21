الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وكتلة باردة الجمعة والسبت

مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)
مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)
تكون الأجواء اليوم الخميس، باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتسود رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في شرق المملكة.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الشمالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.
وتتأثر المملكة يوم غدٍ الجمعة، تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً وتزداد نسبة الرطوبة في الجو، وتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة ويتوقع هطول زخات من المطر في ساعات الصباح في أجزاء من شمال المملكة.
ومع ساعات المساء والليل تتحول الأجواء إلى باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل -بإذن الله- زخات من المطر في شمال المملكة تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء من المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (50كم/ساعة) ومثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.
كما توالي درجات الحرارة انخفاضها السبت، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من شمال شرق المملكة، يحتمل أن تكون الهطولات في شمال المملكة غزيرة أحياناً، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (60كم/ساعة) تثير الغبار في المناطق الصحراوية، ومع ساعات الليل تزداد برودة الطقس، وتنحصر فرصة هطول المطر في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة، وتتحول الرياح إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وتكون الاجواء الأحد، باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة تضعف تدريجيا في ساعات بعد الظهر، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 5 وفي مرتفعات الشراة 15 - 4 وفي مناطق البادية 18 - 6 وفي مناطق السهول 17 - 6, وفي الأغوار الشمالية 24 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 25 - 14، وفي خليج العقبة 24 - 14 درجة مئوية.- (بترا)
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