الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق واحتمال ضعيف لهطول الأمطار

مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)
مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)
يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولا مطريا.
ويطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 5 وفي مرتفعات الشراة 12 - 3 وفي مناطق البادية 17 - 5 وفي مناطق السهول 16 - 7, وفي الأغوار الشمالية 22 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 14، وفي البحر الميت 22 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 12 درجة مئوية.- (بترا)
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