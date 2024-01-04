أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق واحتمال لهطول زخات خفيفة شمالي المملكة

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تكون الأجواء اليوم الخميس باردة نسبيا في أغلب المناطق، وتميل قليلا ً للدفء في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولا مطريا.وبحسب "التقرير"، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وتكون الأجواء السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، وتميل قليلا ً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.ويطرأ الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وتميل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار في مناطق البادية.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 14 - 4، وفي مناطق البادية 20 - 6، وفي مناطق السهول 18 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 12 درجة مئوية.- (بترا)