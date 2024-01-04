الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق واحتمال لهطول زخات خفيفة شمالي المملكة

عمان
عمان
تكون الأجواء اليوم الخميس باردة نسبيا في أغلب المناطق، وتميل قليلا ً للدفء في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولا مطريا.
وبحسب "التقرير"، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، وتميل قليلا ً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وتميل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 14 - 4، وفي مناطق البادية 20 - 6، وفي مناطق السهول 18 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 12 درجة مئوية.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-01-03 at 4.24.35 PM

إعادة تأهيل الجسور والعبارات في طريق البحر الميت

منذ16 ساعة
WhatsApp Image 2024-01-03 at 2.55.29 PM

المحامون بمسيرة حاشدة: حاكموا الاحتلال على جرائمه

منذ19 ساعة
د. نعيم الملكاوي

التسلل الإسرائيلي: جواسيس الموساد وعملائه وتداعيات نشاطهم في الإقليم

منذ19 ساعة
Untitled-1-1704217838

مجلس النقباء يدين اغتيال العاروري بعدوان صهيوني جبان

منذ21 ساعة
63839877931503042818

القوات المسلحة ترسل طائرة لإخلاء عائلة أردنية من السعودية

منذ21 ساعة
نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين تدين اغتيال قادة المقاومة في بيروت

نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين تدين اغتيال قادة المقاومة في بيروت

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

الأرقام هي التي تتحدث

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

إدارة الدين

سلامة الدرعاوي |اليوم

باب المندب: الأثر الاقتصادي العميق

رعد التل |اليوم

ميليشيا المخدرات الأردنية

سميح المعايطة |اليوم

الاغتيالات: قنبلة عنقودية تهدد أمن العالم

مالك العثامنة |اليوم

خطة تقسيم غزة ستفشل.. ووقف العدوان بات قريبا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات | منذ13 ساعة
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات | منذ13 ساعة
دمار خلفته قوات الاحتلال جراء الهجوم على غزة-(وكالات)

‏غزة، أرض مدمرة، وشعب مثكول‏

ترجمات | منذ13 ساعة
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 