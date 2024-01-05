أجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق الأردن

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تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء قليلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة خاصة في المناطق الشمالية، وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.وبحسب التقرير، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتبقى الأجواء الاثنين، مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 7، وفي مرتفعات الشراة 15 - 4، وفي مناطق البادية 19 - 6، وفي مناطق السهول 17 - 10، وفي الأغوار الشمالية 23 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 14، وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.