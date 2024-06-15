أجواء جافة وحارة جدا حتى الثلاثاء

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف، ومن خطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة المرضى وكبار السن، وكذلك من خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية.كما حذرت إدارة الأرصاد من خطر ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة حتى ولو لفترة قصيرة، وكذلك من خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس جافًا وحارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربيةمعتدلة السرعة تنشط أحيانا.يبقى الطقس بعد غد الاثنين جافًا وحارًا في اغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.يطرأ يوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس جافًا وحارًا في اغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 40 - 26 درجة مئوية، غرب عمان 38 - 24، المرتفعات الشمالية 36 - 23، مرتفعات الشراة 37 - 24، مناطق البادية 43 - 25، مناطق السهول 40 - 26، الأغوار الشمالية 46 - 26، الأغوار الجنوبية 46 - 29، البحر الميت 46 - 27، وفي خليج العقبة بين 47 - 31 درجة مئوية.