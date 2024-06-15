 
السبت 15 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء جافة وحارة جدا حتى الثلاثاء

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة
يستمر تأثير الموجة الحارة على المملكة اليوم السبت، ويكون الطقس جافًا و حارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف، ومن خطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة المرضى وكبار السن، وكذلك من خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية.


كما حذرت إدارة الأرصاد من خطر ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة حتى ولو لفترة قصيرة، وكذلك من خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس جافًا وحارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربيةمعتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يبقى الطقس بعد غد الاثنين جافًا وحارًا في اغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

يطرأ يوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس جافًا وحارًا في اغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 40 - 26 درجة مئوية، غرب عمان 38 - 24، المرتفعات الشمالية 36 - 23، مرتفعات الشراة 37 - 24، مناطق البادية 43 - 25، مناطق السهول 40 - 26، الأغوار الشمالية 46 - 26، الأغوار الجنوبية 46 - 29، البحر الميت 46 - 27، وفي خليج العقبة بين 47 - 31 درجة مئوية. 
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
شخص يشعر بالحر -(تعبيرية)

الأمن يجدد تحذيراته وإرشاداته بشأن الموجة الحارة

منذ18 ساعة
638539190607139321

القوات المسلحة ترسل طائرة لإخلاء عائلة أردنية من السعودية

منذ23 ساعة
تربية الرصيفة

تربية الرصيفة: الشديفات يجتمع برؤساء قاعات امتحان الثانوية العامة

05 حزيران 2024
طقس حار وجاف

حالة الطقس في الأردن.. حار وجاف لـ4 أيام ونصف درجة الغليان في بعض المناطق

03 حزيران 2024
اقرأ أيضا
وزارة العمل

"العمل" تدعو إلى إتباع الإرشادات الوقائية خلال موجة الحر

منذ 33 دقيقة
WhatsApp Image 2024-06-14 at 5.13.46 PM

الملك: أقدم تهديد مستمر يواجه منطقتنا هو استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية

منذ17 ساعة
وزير الأوقاف محمد الخلايلة - (أرشيفية)

استخدام تطبيق "الحاج الأردني" في المناسك لأول مرة

منذ17 ساعة
شخص يشعر بالحر -(تعبيرية)

الأمن يجدد تحذيراته وإرشاداته بشأن الموجة الحارة

منذ18 ساعة
GQCgYtwWQAAUCmg

الملك يصل إلى موقع انعقاد قمة مجموعة السبع

منذ19 ساعة
638539606579228957

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

خطاب اليوبيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات | منذ12 ساعة
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 