أجواء حارة في أغلب مناطق الأردن

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تكون الأجواء اليوم الجمعة، حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة في ساعات ما بعد الظهر بامتداد ضعيف لمنخفض البحر الأحمر، حيث تتكاثر الغيوم، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شرق وجنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.وتتأثر المملكة يوم السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة تكون في ساعات المساء غزيرة لفترة محدودة، خاصة في المناطق الجنوبية، يصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانا ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في جنوب وشرق المملكة.وتبقى المملكة الأحد، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.أما يوم الاثنين، تبقى الأجواء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع بقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شرق وجنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17 وفي مرتفعات الشراة 28 - 18، وفي مناطق البادية 32 - 19، وفي مناطق السهول 32 - 18، وفي الأغوار الشمالية 39 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 24، وفي البحر الميت 39 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 23 درجة مئوية.--(بترا)