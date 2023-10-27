الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء حارة في أغلب مناطق الأردن

تعبيرية-الاحتباس-الحراري1
أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق
 تكون الأجواء اليوم الجمعة، حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة في ساعات ما بعد الظهر بامتداد ضعيف لمنخفض البحر الأحمر، حيث تتكاثر الغيوم، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شرق وجنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.
وتتأثر المملكة يوم السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة تكون في ساعات المساء غزيرة لفترة محدودة، خاصة في المناطق الجنوبية، يصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانا ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في جنوب وشرق المملكة.
وتبقى المملكة الأحد، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
أما يوم الاثنين، تبقى الأجواء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع بقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شرق وجنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17 وفي مرتفعات الشراة 28 - 18، وفي مناطق البادية 32 - 19، وفي مناطق السهول 32 - 18، وفي الأغوار الشمالية 39 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 24، وفي البحر الميت 39 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 23 درجة مئوية.
--(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-10-27 at 1.10.30 PM (1)

الشارع الأردني ينتفض دعما للمقاومة الفسلطينية (صور)

منذ8 ساعة
استشهاد أطفال في غزة

"همم" تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

26 تشرين الأول 2023
HR99IrKXvORF6PTSaXogjyXKqPDSHttK8H8IS3FG

الصحفيين تدعو لوقفة تضامنية مع غزة

26 تشرين الأول 2023
وقفة احتجاجية أمام مبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان

"الوطني لدعم المقاومة" اليوم الخميس يطالب بالتدخل العاجل لوقف إطلاق النار

26 تشرين الأول 2023
الدفاع المدني

وفاة 3 أشخاص داخل حفرة في جبل القصور

26 تشرين الأول 2023
بدء العمل في مستشفى الرشيد بعد التوسعة

بدء العمل في مستشفى الرشيد بعد التوسعة

26 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |منذأقل من دقيقة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |منذأقل من دقيقة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 