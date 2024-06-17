 
الإثنين 17 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء حارة في معظم المناطق حتى الخميس

مع ارتفاع الحرارة إلى مستويات قياسية.. ما تحذيرات الأطباء؟
مع ارتفاع الحرارة إلى مستويات قياسية.. ما تحذيرات الأطباء؟

تكون الأجواء اليوم الاثنين، حارة في معظم المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف، خاصة على صحة المرضى وكبار السن، ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية، ومن خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


وبحسب التقرير، يطرأ يوم غد الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء جافة وحارة في معظم المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول مساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتبقى المملكة الأربعاء، تحت تأثير الموجة الحارة؛ مع ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة وجافة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول مساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتنخفض الخميس درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 19، وفي مرتفعات الشراة 32 - 20، وفي مناطق البادية 41 - 23، وفي مناطق السهول 37 - 22، وفي الأغوار الشمالية 41 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 27، وفي البحر الميت 43 - 26، وفي خليج العقبة 45 - 28 درجة مئوية.-(بترا)


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