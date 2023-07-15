أجواء حارة وجافة في جميع المناطق حتى الثلاثاء

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تبقى المملكة اليوم السبت، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، حيث تستمر الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.ويطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 19 وفي مرتفعات الشراة 33 - 20، وفي مناطق البادية 41 - 24، وفي مناطق السهول 36 - 23، وفي الأغوار الشمالية 42 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 29، وفي البحر الميت 43- 27، وفي خليج العقبة 43 - 29 درجة مئوية.-(بترا)