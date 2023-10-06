الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء خريفية لطيفة في معظم مناطق الأردن

أجواء خريفية
أجواء خريفية
تسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، الجمعة، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات الظهيرة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرا الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتنخفض الاثنين، درجات الحرارة لتعود الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 27 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 25 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14 وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 29 - 16، وفي مناطق السهول 28 - 17، وفي الأغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 23، وفي البحر الميت 33 - 23، وفي خليج العقبة 34 - 23 درجة مئوية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
T89P3xtW66ElUGCvllfNIOpzAP7YtPh8UgUXnTP6 (1)

تعميم هام من التعليم العالي بشأن تسجيل الطلبة الجدد في الجامعات

منذ19 ساعة
Secretary_Pompeo_Arrives_at_the_Ministry_of_Foreign_Affairs_in_Jordan_(31721973077)

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جنوب إفريقيا

منذ21 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يرحب بإعلان السعودية نيتها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034

منذ23 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يدين الهجوم الإرهابي في تركيا

01 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
T89P3xtW66ElUGCvllfNIOpzAP7YtPh8UgUXnTP6 (1)

تعميم هام من التعليم العالي بشأن تسجيل الطلبة الجدد في الجامعات

منذ20 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-05 at 10.37.57 AM

خبراء في لقاء لتحالف “نافع”: الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحسين التعليم

منذ21 ساعة
Secretary_Pompeo_Arrives_at_the_Ministry_of_Foreign_Affairs_in_Jordan_(31721973077)

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جنوب إفريقيا

منذ21 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يرحب بإعلان السعودية نيتها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034

منذ23 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.13.38

"الإغاثة الدولية" تفتتح التوسعة الجديدة لمركز الخالدية الصحي في المفرق

04 تشرين الأول 2023
مبنى وزارة العمل-(أرشيفية)

"العمل" تتابع ملف نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام مع الجهات الرقابية

04 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات |04 تشرين الأول 2023
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
 