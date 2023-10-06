أجواء خريفية لطيفة في معظم مناطق الأردن

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تسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، الجمعة، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات الظهيرة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.ويطرا الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وتنخفض الاثنين، درجات الحرارة لتعود الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 27 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 25 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14 وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 29 - 16، وفي مناطق السهول 28 - 17، وفي الأغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 23، وفي البحر الميت 33 - 23، وفي خليج العقبة 34 - 23 درجة مئوية.