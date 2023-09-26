الثلاثاء 26 أيلول 2023
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أجواء خريفية معتدلة حتى الجمعة

منظر عام لمدينة عمان
مدينة عمان
تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ،وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ،وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء يومي الخميس والجمعة، خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ،وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق ،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17 وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 19، وفي مناطق السهول 33 - 18، وفي الأغوار الشمالية 40 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 24، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.
-- (بترا)
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