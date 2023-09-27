الأربعاء 27 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

أجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق

الخريف
أجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق
تكون الأجواء اليوم الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الخميس، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتستمر الأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة يوم السبت المقبل، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 17 وفي مرتفعات الشراة 29 - 16، وفي مناطق البادية 36 - 18، وفي مناطق السهول 33 - 17، وفي الأغوار الشمالية 40 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 27، وفي البحر الميت 39 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
منظر عام لمدينة عمان

أجواء خريفية معتدلة حتى الجمعة

26 أيلول 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-09-27 at 12.36.45 PM

رئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء: مطعوم MR آمن وفعال وضروري لمنع اصابة الاطفال بالحصبة والحصبة الألمانية

منذ 7 دقيقة
الملك وولي العهد

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

منذ 48 دقيقة
6513de0b14af0

الملك والملكة يهنئان بذكرى المولد النبوي

منذ2 ساعة
الأردن والعراق

الأردن يعزي العراق بضحايا حريق نينوى

منذ2 ساعة
مبيضين وزيرا للاتصال في التعديل السابع لحكومة الخصاونة

مبيضين وزيرا للاتصال في التعديل السابع لحكومة الخصاونة

منذ24 ساعة
9dsf_2

مخاطبة "الجرائم الالكترونية" بشأن شخص بث مخاوف عن المطاعيم

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

القفز فوق الفلسطينيين بالبراشوت

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

مكالمة منتصف الليل في تعديل الحكومة

ماهر أبو طير |اليوم

الجداول الانتخابية تسخن الأجواء و" الدعم المؤجل" يؤزمها

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات |24 أيلول 2023
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
 