أجواء خريفية معتدلة واحتمال سقوط زخات خفيفة شرقي المملكة اليوم

اضافة اعلان

تسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر لفترة محدودة قد يصحبها الرعد أحياناً في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.و يطرأ يوم الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.وتنخفض الجمعة، درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في شرق المملكة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 13 وفي مرتفعات الشراة 23 - 13، وفي مناطق البادية 28 - 18، وفي مناطق السهول 26 - 18، وفي الأغوار الشمالية 34 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 24، وفي البحر الميت 34 - 23، وفي خليج العقبة 33 - 25 درجة مئوية.- (بترا)